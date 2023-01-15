Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер

Летом 2020 года, когда заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, о нем нелестно высказался Никита Михалков. Он назвал актера “звездным скотом”. Режиссер рассказал, что однажды тоже пострадал из-за пьянства Михаила – во время съемок фильма “12”. По словам мэтра, сын Олега Ефремова пропал на несколько дней, а потом вышел пьяный на площадку. В ответ на замечание Михаил лишь обматерил режиссера.

Не так давно Михалков изменил мнение и об Алле Пугачевой. Все дело в том, что однажды артистка встала на защиту своего опального супруга Максима Галкина*. Режиссер раскритиковал юмориста за его политическую позицию, но ответ неожиданно последовал от исполнительницы хита “Миллион алых роз”.

Алла Борисовна сделала публикацию в популярной соцсети, прикрепив отрывок из фильма Никиты Сергеевича “Раба любви”, и написала: “Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков…”.

Режиссер сделал вывод, что артистка отождествила себя с героиней фильма Ольгой Вознесенской, поэтому сделал замечание: Вознесенскую использовали без ее ведома, а Пугачеву “пользовали с ее согласия”. Тогда же автор проекта “БесогонТВ” резко высказался о покинувших Россию людях.

В свое время от Никиты Сергеевича досталось и Ксении Собчак, которая на свадьбе с Константином Богомоловым разъезжала на катафалке. Знаменитый режиссер в выпуске “Ад пуст, все черти здесь” проекта “БесогонТВ” раскритиковал как торжество, так и странный обряд венчания телеведущей.

Однажды рэпер Моргенштерн** признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Никита Михалков, как ярый патриот, набросился на кумира молодежи с критикой. Он обвинил 24-летнего артиста в пренебрежении к своей стране.

Тиктокер Даня Милохин нередко вызывает недоумение общественности своими выходками, поступками, словами. Например, когда юный блогер признался, что никогда не знал о существовании Сахалина и тот факт, что он входит в состав России, Никита Михалков назвал его “овощем безграмотным” и “позорищем”.

Ранее “Дни.ру” писали о госпитализации и об ухудшении состояния Никиты Михалкова.

* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022

** внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 06.05.2022