 

Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США Р’Бонни Габриэл

15.01.2023, 7:58, Новости дня
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Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Трансляция 71-го международного конкурса из Нового Орлеана (штат Луизиана) велась на одной из американских стриминговых платформ, передает ТАСС.

Ранее представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» на конкурсе красоты в американском городе Новый Орлеан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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