Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США Р’Бонни Габриэл
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Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Трансляция 71-го международного конкурса из Нового Орлеана (штат Луизиана) велась на одной из американских стриминговых платформ, передает ТАСС.
Ранее представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» на конкурсе красоты в американском городе Новый Орлеан.
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