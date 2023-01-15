 

Фрунзенский суд Владивостока арестовал заместителя главы города Ляйфера

15.01.2023, 7:58, Новости дня
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Фрунзенский суд Владивостока по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ арестовал заместителя главы города Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве, говорится в сообщении на сайте суда.

Ляйфер обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий – п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, передает ТАСС.

Постановлением Фрунзенского суда Владивостока от 15 января 2023 года чиновник отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Под его руководством находятся вопросы управлении муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.

В декабре 2018 года бывший в то время врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с сиротами пообещал уволить заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Алексея Ляйфера, ответственного за покупку жилья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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