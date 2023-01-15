Гидрометцентр: Облачная погода, до минус 2 градусов и небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, до нуля градусов, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье.

Как сообщается на сайте Росгидромета, в Москве днем будет от минус двух до нуля градусов, облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, ветер прогнозируется южный до 10 м/с, передает ТАСС.

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