Блокировкой расширения НАТО Венгрия пытается угодить Путину

Венгрия продолжает блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пишет Die Welt. И эксперты считают, что таким образом венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытается сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину, а также избежать прекращения поставок газа из России. Ведь дешёвым российским голубым топливом отапливается 90% местных домохозяйства, отмечает немецкое издание.



AP

Швеция и Финляндия вот уже семь месяцев ждут одобрения со стороны Турции и Венгрии на их вступление в НАТО, пишет Die Welt. Анкара блокирует процесс, обосновывая своё решение тем, что Стокгольм поддерживает запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Но и Будапешт не спешит с ратификацией, отмечает немецкое издание.

С 2010 года правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана занимает в местном парламенте две третьих мест. В случае необходимости оно принимает законы в течение нескольких дней, иногда — даже за одну ночь. И всё же депутаты всё никак не могут найти времени на то, чтобы проголосовать по вопросу расширения Североатлантического альянса, а в ответ на вопросы: «Почему так происходит?» только разводят руками.

При этом международное давление на Орбана растёт, продолжает Die Welt. Высокопоставленные политики из Швеции и Финляндии, а также министры иностранных дел различных стран-членов ЕС и НАТО постоянно жалуются на поведение Будапешта и требуют от него действий, но венгерского премьера это, по-видимому, не сильно волнует.

Эксперты считают, что его тактика затягивания решения по этому вопросу связана с конфликтом из-за бюджетных денег ЕС. Брюссель раннее пригрозил ему заморозкой финансирования на сумму в €7,5 млрд. А эти деньги — ключ к политическому выживанию венгерских властей. Ведь без них они не смогут повысить зарплаты учителям, как обещали. К тому же серьёзные возникнут у ряд важных предприятий, особенно в строительной сфере.

Финляндия и Швецией изначально выступали жёсткими сторонниками того, чтобы лишить Венгрию этих средств. Они считают, что страну нельзя назвать правовым государством, и деньги могут быть использованы в коррупционных целях. Эксперты полагают, что, блокируя их вступление в НАТО, Орбан пытался таким образом добиться того, чтобы они изменили своё мнение.

Но эта тактика ничего ему не дала, отмечает издание. Сумму штрафа снизили до €6,3 млрд, но шантажу Швеция и Финляндия не поддались. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон из Швеции даже сказала о необходимости принять более жёсткие меры для защиты базовых ценностей союза от посягательств Польши и Венгрии.

Получается, Орбан остался ни с чем, но он всё равно продолжает медлить с ратификацией решения о расширении НАТО. И есть мнение, что таким образом он пытается сделать подарок российскому президенту Владимиру Путину, которому раздор в ЕС и НАТО выгоден с пропагандистской точки зрения.

Также эксперты считают, что таким образом Орбан старается избежать прекращения поставок в его страну российского газа. Где-то 85% годовой потребности страны в голубом топливе покрывается как раз за счёт поставок из России. Это сырьё используется для отопления 90% домохозяйств. Энергетическая политика Орбана уже давно базируется на доступности дешёвых российских ресурсов. По данным агентства Eurostat, в первой половине 2022 года венгры платили за энергию меньше всего в ЕС.

Орбан опасается, что повышение цен на газ вызовет у людей недовольство и лишит его голосов. Ведь из-за высокой инфляции в 24,5% настроения в стране итак не самые радужные. Тактика премьера выгодна ему и с внутриполитической точки зрения, ведь сейчас он может сказать своим избирателям: «Смотрите, весь Запада нас ждёт». Возможно, таким образом он хочет показать Брюсселю и Стокгольму, что, если партнёры по ЕС оказывают на него давление в важном для него вопросе, он может делать тоже самое с ними.