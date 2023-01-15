 

Диагноз – душевнобольная: проклявшая всех и вся Макеева умерла в муках

15.01.2023, 6:37, Разное
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В советское время было немало диссидентов, которые занимались самиздатом. Так они продвигали свои взгляды и убеждения. Одна из таких личностей была монахиня Валерия Макеева. Она освоила технику фотокопий икон, которые тогда, как известно, не писали, а также научилась печатать листовки религиозного содержания.

В разные годы она призывала людей защищать храмы, церкви, монастыри, создавала православные молитвенники, а также другие предметы, относящиеся к религии. Валерия писала стихи, за что ее прозвали поэтессой. В них Макеева условно прокляла всех и вся по части большевиков, которые мучали и не давали житья православным, в том числе ей.

В первый раз Макеева была арестовала за свою деятельность почти в 40 лет. И тогда ее жизнь кардинально изменилась. Она стала подвергаться психиатрическим экспертизам, ее помещали в психушки. Монахине даже ставили диагноз – душевнобольная. Страшно представить то, что пережила Валерия
Зороастровна.

Говорят, в последние годы жизни Макеева впускала в свою квартиру бездомных, чтобы те смогли в нормальных условиях поесть, помыться, согреться.
Монахиня ухаживала
и за больными бомжами. Валерия Зороастровна скончалась в 2007 году. Значительная часть ее жизни состояла из испытаний, мук. И даже перед смертью не жалела себя, а трудилась во благо других.


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