В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, информирует агентство УНИАН, без подробностей.

Еще одно украинское СМИ, издание «Страна» сообщило о взрывах в Хмельницкой области, но без указания района, где они произошли, передает ТАСС со ссылкой на сообщения.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.

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