 

В Кривом Роге произошел взрыв

15.01.2023, 6:35, Новости дня
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Взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, информирует агентство УНИАН, без подробностей.

Еще одно украинское СМИ, издание «Страна» сообщило о взрывах в Хмельницкой области, но без указания района, где они произошли, передает ТАСС со ссылкой на сообщения.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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