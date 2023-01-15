В Кривом Роге произошел взрыв
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Взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, информирует агентство УНИАН, без подробностей.
Еще одно украинское СМИ, издание «Страна» сообщило о взрывах в Хмельницкой области, но без указания района, где они произошли, передает ТАСС со ссылкой на сообщения.
В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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