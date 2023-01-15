Минобороны: СБУ направила в Харьковскую область специалистов по минно-взрывному делу для диверсии на зернохранилище

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Волчанск Харьковской области специалистов по минно-взрывному делу с целью подготовки диверсии на зернохранилище в населенном пункте Караичное, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В Минобороны сообщили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, передает ТАСС.

В штабе информировали, что в населенном пункте Караичное украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, принадлежащего внештатному сотруднику СБУ Уварову. В Минобороны предупредили, что после подрыва объекта Россия будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна в Украине с целью провоцирования голода и срыва, таким образом, зерновой сделки, передает РИА «Новости».

В Минобороны также предупредили, что в западных средствах массовой информации это происшествие планируется выдать за злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.

В штабе также сообщили, что Минобороны РФ стали известны «установочные данные» на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования, – военкомат города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.

В Минобороны выразили мнение, что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.

Накануне США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.

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