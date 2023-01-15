Россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»

Представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» на проходящем в американском городе Новый Орлеан конкурсе красоты.

Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала «Мисс Вселенная» вошли девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии, передает РИА «Новости».

Россию представляла 22-летняя жительница Оренбурга – обладательница титула «Мисс Россия – 2022». Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Представительница Норвегии сошла с дистанции из-за болезни.

Напомним, в пятницу обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане.

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