 

Россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»

15.01.2023, 6:35, Новости дня
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Представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» на проходящем в американском городе Новый Орлеан конкурсе красоты.

Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала «Мисс Вселенная» вошли девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии, передает РИА «Новости».

Россию представляла 22-летняя жительница Оренбурга – обладательница титула «Мисс Россия – 2022». Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Представительница Норвегии сошла с дистанции из-за болезни.

Напомним, в пятницу обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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