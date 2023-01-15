 

Мнение: О шокирующем разоблачении агента Кремля в Киеве… Кто ж знал?

15.01.2023, 6:20, Разное
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Видимо, и правда пришёл крайний случай, раз потребовалось вскрыть и такие «консервы». Впрочем, похоже, в СБУ что-то подозревали давно, недаром эта персона последние месяцы оказалась словно бы в информационной блокаде, почти перестав мелькать в крупнейших СМИ.

Ну и, конечно, вспоминается бородатый анекдот про «партизанский отряд с предателем». Хотя ситуация — совсем не до смеха: мирные люди погибли.

Но кто же оказался в этой незавидной роли? Вы не поверите!

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который выступил с неожиданным заявлением о трагедии в украинском Днепре.

После этого взвыли и украинские паблики, и официальные лица. Первые просто костерили и материли «агента Люсю», вторые призывали вмешаться СБУ. Но лучший комментарий — всё же этот.

МО РФ, кстати, о массированных ударах по украинской энергетике не сообщало.

Но и правда — а кому сейчас, когда всем важна только #победа любой ценой, нужна #правда о цене победы??

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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