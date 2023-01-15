 

Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения

15.01.2023, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта в Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.

В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.

«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08.21 / Олимпиада 2020. Ветеринарам пришлось усыпить лошадь швейцарского жокея из-за травмы

07.03.21 / Компания SMIC намерена расширить выпуск чипов

09.05.21 / Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

05.03.22 / Стало известно об аресте яхт Мордашова и Тимченко в Италии

06.04.21 / Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала

07.09.22 / Путин заявил об обесценивании нобелевских премий мира (ему же не дали)

05.12.21 / Общество: «Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

17.03.21 / Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

19.02.21 / Реальные зарплаты в РФ выросли на 2,5%

02.03.22 / Суд ООН в Гааге определил дату рассмотрения иска Украины против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика