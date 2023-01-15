 

Официальный представитель президента Турции Калын: Выполнение обязательств Швеции по членству в НАТО может занять месяцы

15.01.2023, 5:10, Новости дня
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Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять несколько месяцев, время поджимает, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын отметил, что одобрение Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от быстрого выполнения обязательств Стокгольма перед Анкарой по борьбе с терроризмом, на что может потребоваться несколько месяцев, передает РИА «Новости».

По словам представителя Эрдогана, которого цитирует телеканал A Haber, время поджимает. Он пояснил, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс планировалось одобрить до выборов, которые планируются в Турции в мае.

Калын отметил, что Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма.

Представитель Эрдогана призвал Стокгольм послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью.

В четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что вхождения Швеции в НАТО не будет, пока Стокгольм поддерживает террористов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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