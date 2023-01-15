Определено место похорон Чуриковой
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Народная артистка СССР Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище 17 января, сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.
«Во вторник будем прощаться с Инной Михайловной Чуриковой. В тот же день состоятся похороны», – передает РИА «Новости» слова директора театра. Варшавер добавил, что Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, ранее стало известно, что прощание с ней состоится в «Ленкоме» 17 января.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам актрисы.
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