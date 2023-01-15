Шерпа Индии в G20 Кант: РФ играет в Группе двадцати ключевую и важную роль

Россия играет ключевую роль в Группе двадцати (G20), сообщил шерпа Индии в «двадцатке» Амитабх Кант.

В ходе выступления на открытии выставки в Русском доме шерпа Индии в «двадцатке» заявил, что Россия играет в Группе двадцати ключевую и важную роль. Он также подчеркнул, что Индию и Россию объединяют очень тесные связи, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря минувшего года в МИД заявили, что Россия и Индия принципиально уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле, причем Индия пока покупает у РФ в пять раз больше, чем продает. В середине декабря президент РФ Владимир Путин провел разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, в ходе которого разъяснил линию Москвы на украинском направлении.

—