 

Шерпа Индии в G20 Кант: РФ играет в Группе двадцати ключевую и важную роль

15.01.2023, 3:45, Новости дня
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Россия играет ключевую роль в Группе двадцати (G20), сообщил шерпа Индии в «двадцатке» Амитабх Кант.

В ходе выступления на открытии выставки в Русском доме шерпа Индии в «двадцатке» заявил, что Россия играет в Группе двадцати ключевую и важную роль. Он также подчеркнул, что Индию и Россию объединяют очень тесные связи, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря минувшего года в МИД заявили, что Россия и Индия принципиально уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле, причем Индия пока покупает у РФ в пять раз больше, чем продает. В середине декабря президент РФ Владимир Путин провел разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, в ходе которого разъяснил линию Москвы на украинском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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