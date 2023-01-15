Мнение: О локальных перемириях и «большой сделке» Россия — США

Оказывается, теория «малых дел» популярна не только в определённых кругах российской интеллигенции. С неожиданной стороны прилетел призыв воспользоваться хотя бы малым в ожидании, когда сложатся условия для большего.

Да, турки — они такие…

«Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации» российско-украинского конфликта, но в целом она выступает за заключение «большой сделки» между Россией и Западом. Об этом заявил журналистам официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Он также отметил, что российско-украинский конфликт может завершиться лишь в том случае, если будет заключена «большая сделка» между Россией и Западом. «Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где #Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с #США. Поэтому необходимо заключить некую большую сделку, которая должна будет урегулировать более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком. Иначе #кризис затянется надолго», — указал он.

Ранее неоднократно призывал западные страны к диалогу с Россией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также организовал несколько мирных саммитов в Стамбуле, которые, однако, не дали серьёзных результатов. В Анкаре полагают, что западные страны столкнутся с «бесконечными издержками» из-за изоляции России, а также не соглашаются вводить против Москвы #санкции. В целом прагматичный подход, хотя масштаб «издержек» Запада, возможно, преувеличен.

Но на кону, похоже, нечто большее, чем судьба одной страны или даже обеих конфликтующих стран. Так что риторический вопрос, захочет ли коллективный Запад, который сейчас активно работает над организацией «весеннего наступления Украины» и продвигает вполне оруэлловскую формулу «Мир — это война», даже подумать в сторону новой «Big deal»?

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