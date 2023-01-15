Independent – энергетическая политика властей вынудит британцев раскошелиться на £10 тысяч за пять лет

Британские домохозяйства потратят в среднем £10 тыс. на оплату счетов за электроэнергию в течение срока полномочий действующего парламента, пишет The Independent со ссылкой на аналитические данные, предоставленные Лейбористской партией. Как подчеркнули представители оппозиции, эта сумма на £3 тыс. больше той, что британцы заплатили за все три срока правления лейбористского правительства с 1997-го по 2010 год.



AP

Британские домохозяйства будут вынуждены потратить в среднем £10 тыс. на счета за электроэнергию в течение срока полномочий действующего парламента, пишет The Independent со ссылкой на данные нового аналитического доклада.

Как заявили члены Лейбористской партии, ссылаясь на цифры и прогнозы компании Resolution Foundation, семьи будут тратить в среднем £2 тыс. в год на электроэнергию в период с 2019-го по 2024 год. По словам представителей оппозиции, сумма, потраченная на оплату счетов за газ и электричество в этот период, почти на £3 тыс. больше той, что британцы заплатили за три срока правления лейбористского правительства с 1997-го по 2010 год, когда расходы за 13 лет составили £7400 на семью.

Теневой канцлер казначейства Рэйчел Ривз обвинила правительство страны в отсутствии долгосрочного энергетического планирования, неспособности инвестировать в возобновляемые источники энергии или атомную энергетику и плохом регулировании энергетического рынка, из-за чего Британия оказалась незащищённой перед лицом глобального энергетического кризиса.

Как напоминает издание, осенью прошлого года канцлер казначейства Джереми Хант объявил, что с апреля 2023 года государственное ограничение цен на энергоносители будет ослаблено – таким образом, счета британцев за энергопотребление вырастут в среднем с £2,5 тыс. до £3 тыс.

Заявление лейбористов прозвучало на фоне новостей о том, что примерно у 3,2 миллионов человек в Великобритании в прошлом году закончился кредит на предоплатном счётчике электроэнергии и они не имеют возможности пополнить его.

Благотворительная организация Citizens Advice сообщила, что более 2 миллионов человек остаются без электричества по крайней мере раз в месяц, а 19% из тех, у кого в прошлом году отключали свет или газ, провели не менее 24 часов без источников энергии, не имея возможности включить отопление или приготовить горячую еду. Основываясь на данных энергетического регулятора Ofgem, в Citizens Advice подсчитали, что 600 тыс. человек были вынуждены использовать предоплатные счётчики, поскольку не могли оплатить свои счета за электроэнергию в 2022 году.

В настоящее время благотворительная организация призывает к полному запрету принудительной установки счётчиков предоплаты до тех пор, пока не будут введены новые меры защиты, гарантирующие, что домохозяйства больше не смогут быть полностью отключены от газа и электричества.

Как отмечает газета, одновременно с этим британский газовый поставщик Centrica сообщил, что в ближайший год ожидает восьмикратного увеличения своей прибыли.