 

Завершилось путешествие по России поезда Деда Мороза

15.01.2023, 2:25, Новости дня
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Завершилось новогоднее путешествие по РФ поезда Деда Мороза, он посетил более 120 городов и проехал 33 тыс. километров, выставочная экспозиция вернулась в Великий Устюг, сообщили в правительстве Вологодской области.

В сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области говорится, что поезд Деда Морозы посетил более 120 городов России, сегодня его новогоднее путешествие завершено, он вернулся в Великий Устюг, передает РИА «Новости».

Поезд Деда Мороза курсировал по стране 85 дней. Новогоднюю ночь встретил в Великом Новгороде. Обратный путь пролегал через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург, Москву и населенные пункты Русского Севера.

Главного зимнего волшебника на железнодорожном вокзале Великого Устюга встретили сотни детей и взрослых, губернатор области Олег Кувшинников и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Губернатор заявил, что путешествие поезда Деда Мороза заявят в Книгу рекордов РФ как самый длинный железнодорожный маршрут сказочного волшебника.

За время путешествия сказочный поезд посетили более 14 тыс. детей. Еще более 720 тысяч детей и взрослых из разных городов страны приняли участие в праздниках на привокзальных площадях. В одном из населенных пунктов у поезда была техническая остановка, мама с ребенком пришли в два часа ночи к вагонам, чтобы увидеть Деда Мороза.

В каждом городе, где делал остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждала развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Проект «Поезд Деда Мороза», который реализуется компанией РЖД совместно с правительством Вологодской области, запущен два года назад. С каждым разом количество остановок в городах страны увеличивается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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