Бабиш и Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур президентских выборов в Чехии, остальные претенденты уже не смогут их догнать по результатам первого тура, сообщило Чешское ТВ.

После подсчета голосов на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, а Павел – 32,7%. Общая явка в первом туре составила 67,1%.

Напомним, выборы главы страны в стране проходят в течение пятницы и субботы, в них участвовали около 68% зарегистрированных избирателей. Если ни один из претендентов не сможет набрать больше 50%, то 27-28 января состоится второй тур.

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