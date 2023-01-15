Как создавать элегантные образы с базовыми нарядами 2023 года: модные фишки и стильные лайфхаки

Чтобы создать красивый и стильный гардероб, обязательно нужно приобрести универсальную одежду, которая будет отлично сочетаться с совершенно любыми нарядами. Базовую одежду можно достаточно легко комбинировать, чтобы всегда выглядеть просто превосходно и не задаваться вопросом по утрам, что надеть.

Вот несколько советов относительно того, как правильно составить свой гардероб, чтобы всегда выглядеть просто превосходно, элегантно, но при этом сохранить непринужденность, и лайфхаки по созданию образа.

Джинсы

Джинсы являются основой базового гардероба для тех дней, когда мало времени на то, чтобы собраться, и когда вы просто не знаете, что надеть.

Можно сочетать штаны со свитером оверсайз, макси-пальто, сапогами угги и кепкой. В итоге получается удобный, стильный и шикарный образ.

Вязаное платье

Такой наряд можно отнести к базовым вещам, которые сейчас пользуются огромной популярностью.

Отлично смотрится такая одежда вместе с пальто и сапогами на каблуках. Хорошей идеей является создание монохромного образа.

Вязаные комплекты (главное фото)

Когда хочется выглядеть стильно и элегантно, но вместе с тем достаточно непринужденно, отличным вариантом станут вязаные комплекты.

Они хорошо сочетаются с абсолютно любой обувью. При этом больше ничего не потребуется, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Простой современный образ

Интересно смотрится сочетание простых базовых вещей, в частности, таких как джинсы, белая футболка, рубашка и ботинки.

Дополнить все это можно стильной и эффектной сумкой. Такой наряд отлично подойдет для женщины совершенно любого возраста.

Белая рубашка

Это всегда отличный вариант для создания повседневного образа.

Хорошо смотрится такой наряд в сочетании с брюками в складку. Это отличное беспроигрышное сочетание.

Блейзер

Пиджак всегда выглядит стильно, эффектно и очень элегантно.

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Его можно носить как с туфлями на шпильке, так и с кроссовками для создания более комфортного повседневного стиля.

Тотальный черный

Это еще одна интересная идея, когда речь идет о создании непринужденного и элегантного образа.

Если хочется придать своему внешнему виду больше гламура, то стоит сделать ставку на юбку или брюки с эффектом кожи.

Кожаная куртка

Интересно смотрится сочетание черных джинсов скинни с кожаной курткой в байкерском стиле.

Дополнить все это можно белой футболкой и черными ботильонами. В качестве аксессуара стоит выбрать золотую цепочку.

Пальто

Интересным получается образ, составленный при помощи серых нарядов. Например, отличным решением станет одежда серого цвета, которую можно дополнить пальто, выполненным из верблюжьей шерсти.

Это достаточно нейтральный и универсальный вариант, который подходит на все случаи жизни.

Толстовка

Интересно будет смотреться сочетание толстовки с широкими брюками и ковбойскими сапогами. В итоге получается наряд, который максимально удобен в носке.

Все эти образы можно легко воссоздать, просто имея в своем шкафу базовые предметы.

Такая одежда всегда в моде и можно быть уверенным в том, что вы будете выглядеть фантастически.