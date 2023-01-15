Хабек – из-за климатического кризиса немецкая молодёжь сомневается, заводить ли семью и детей

Среди молодёжи в Германии растёт страх перед будущим, связанный с изменениями климата, отмечает немецкий телеканал N-TV. В связи с этим молодые люди всё больше задумываются, хотят ли они создавать семьи и заводить детей, предостерегает министр экономики Роберт Хабек. Он обещает увеличить темпы защиты климата, чтобы добиться перемен в ближайшие несколько лет и сделать страну климатически нейтральной к 2045 году.



AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек обеспокоен растущим среди молодёжи страхом перед будущим, пишет немецкий телеканал N-TV. «Я обеспокоен тем, что части молодого поколения грозит потеря надежды, — сказал Хабек в интервью журналу Der Spiegel. — Двадцатилетние сегодня задумываются о том, хотят ли они вообще иметь детей».

По словам Хабека, подобного рода обсуждения знакомы ему с юности, и за 30 лет они никуда не исчезли. «Теперь это снова вернулось. Понятно, что климатический кризис — это реальность», — считает министр экономики Германии.

Соответственно, вице-канцлер обещает увеличить темпы защиты климата в этом году. Он сказал, что теперь речь идёт о том, чтобы добиться перемен в ближайшие несколько лет, чтобы к 2045 году страна стала климатически нейтральной. «В это время молодые люди, о которых мы здесь говорим, возможно, только что создадут семьи. Им придётся жить с последствиями прошлого. Таким образом, речь идёт об их будущей свободе, о которой мы должны позаботиться сегодня», — заявил Хабек.

Его министерство написало новый закон об энергоэффективности, который сейчас проходит согласование в правительстве. Кроме того, будет представлен закон, который «подтолкнёт к переходу на отопление с использованием возобновляемых источников энергии», рассказал Хабек. Он также подверг критике протесты климатических активистов в деревне Лютцерат против открытой добычи бурого угля. «Есть много веских причин для демонстрации за усиление защиты климата, даже против зелёных. Но Лютцерат — это просто неправильный символ», — считает Хабек.

Посёлок не является символом продолжения открытой добычи бурого угля — напротив, это своего рода финишная черта, пояснил вице-канцлер. Поэтапный отказ от использования угля на угольных месторождениях Рейна переносится на восемь лет вперёд — до 2030 года, и это всегда было целью климатического движения. «Соглашение даёт нам безопасность планирования. Благодаря этому сейчас осуществляются инвестиции в климатически нейтральное энергоснабжение, в водородные электростанции», — отметил Хабек, защищая соответствующее соглашение между федеральным правительством, землёй Северный Рейн — Вестфалия и энергетической компанией RWE.

Две угольные электростанции RWE, которые уже должны были быть остановлены, продолжат работу ещё некоторое время. «Это не то, чем я горжусь, но это неизбежно, потому что Путин ведёт войну с Украиной, а мы боремся с энергетическим кризисом, —заявил Хабек. — Мы спасаем пять деревень и ферм, в которых проживает около 450 человек. Хамбахский лес охраняется. В соответствии с соглашением разрешённый объём добычи угля открытым способом сократился вдвое».

Хабек также не отвергает строительство новых автомагистралей повсеместно. «В отдельных случаях может иметь смысл закрыть пробелы в автомагистралях», — полагает он. Таким образом, он противоречит той части своей партии, которая призывает к мораторию на новое строительство. Однако вице-канцлер призвал тщательно рассмотреть вопрос о том, какие новые строительные проекты имеют смысл. «Мы не должны просто слепо следовать всему, что было когда-то придумано в плане строительства новых дорог, — это нехорошо для окружающей среды и нехорошо для климата», — заявил Хабек.

В транспортной политике, по его словам, речь идёт об ускорении планирования и о том, что для этого является приоритетным. «Восстановление мостов — это бесспорно. Но если всё имеет одинаковый приоритет в одно и то же время, то уже ничто не имеет приоритета», — предостерёг Хабек. При этом он выступил с критикой слишком слабой защиты климата в транспортном секторе и напомнил ответственному министру Фолькеру Виссингу о его ответственности: «Транспортный сектор должен двигаться вперёд».

Также Хабек добавил, что его коллега Виссинг знает, что он должен представить результат. Между тем, по словам вице-канцлера, «Фолькер Виссинг работает со связанными руками» — финансовые возможности для него сократились. Тем самым Хабек намекнул на жёсткую бюджетную политику лидера СвДП и министра финансов Германии Кристиана Линднера, поясняет немецкий телеканал N-TV.