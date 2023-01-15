Обозреватель Independent – политическая судьба Риши Сунака зависит от украинского конфликта

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вдвое сократить инфляцию в 2023 году, чтобы уменьшить стоимость жизни в стране. Однако, как пишет обозреватель The Independent Шон О’Греди, удастся ли Сунаку исполнить своё обещание, зависит от того, как будут развиваться события в ходе конфликта на Украине и от антироссийских санкций.



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«В этом году мы вдвое снизим инфляцию, чтобы уменьшить стоимость жизни и обеспечить людям финансовую безопасность», — торжественно пообещал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как отмечает обозреватель The Independent Шон О’Греди, это, как и многие другие его обещания, было тщательно выверено, чтобы обеспечить максимальную вероятность успеха.

Так, Банк Англии прогнозирует снижение инфляции по индексу потребительских цен с текущего годового уровня в размере 10,7% примерно до 5,2% в четвёртом квартале 2023 года. Если предположить, что в течение следующего года инфляция будет иметь достаточно устойчивую траекторию на понижение, то это означает, что ежемесячный уровень инфляции только в декабре может быть ниже 5,2% — среднего показателя за период с октября по декабрь. В частности, предполагается, что она может составить около 4%, то есть сократиться более чем в два раза.

Ещё более хорошая новость для премьер-министра, который до этого на протяжении нескольких лет занимал должность канцлера казначейства, заключается в том, что Банк Англии прогнозирует инфляцию на уровне около 1,4% в последние месяцы 2024 года, когда в Великобритании пройдут выборы, и видит перспективу нулевой инфляции к концу 2025 года.

Большинство экспертов с таким прогнозом согласны. И несмотря на то, что управление бюджетной ответственности более осторожно оценивает перспективы инфляции, там также полагают, что она «резко упадёт в течение следующего года».

По мнению О’Греди, есть несколько веских причин, по которым Сунаку удастся выполнить своё обещание. Самая важная из них — обыкновенная статистика. С ноября 2021 года по ноябрь 2022-го внутренние цены на газ в Великобритании выросли на 129%, а на электроэнергию — на 65%. Если цены на энергоносители снова не вырастут на такую же величину — что, по словам обозревателя, маловероятно, — уровень цен на энергоносители должен выровняться. Тарифы стабилизируются и в конечном итоге снизятся, что, в свою очередь, приведёт к снижению общей инфляции.

Возобновление поставок сверхпроводников из Восточной Азии также должно увеличить поставки автомобилей и потребительских товаров, что опять же означает понижение цен для покупателей.

При этом автор статьи пишет, что многое в энергетическом и продовольственном секторах зависит от хода конфликта на Украине и от санкций против России. По его словам, возобновление наступления российских войск или морская блокада могут обратить вспять недавнее падение цен на сырьевые товары, увеличить инфляцию во всём мире и разрушить амбиции Сунака.

Подобный «поворот судьбы», вероятно, произойдёт слишком быстро и будет слишком резким, чтобы Банк Англии мог противостоять росту стоимости импорта путём повышения процентных ставок. Но в других отношениях успех Сунака в определённой степени зависит от готовности Банка Англии вызвать ещё более глубокую рецессию, чем ожидалось. Инфляцию всегда можно снизить — но если это будет стоить потери рабочих мест и снижения заработной платы, это не будет казаться триумфом.

Как отмечает О’Греди, это подводит его к вопросу о заработной плате. На данный момент расчёты в частном секторе на уровне около 5% в некоторой степени сдерживают инфляцию, но то же самое нельзя сказать о государственном секторе. Большое беспокойство для Банка Англии и правительства вызывает тот факт, что рост цен приводит к росту заработной платы, а затем компании пытаются переложить увеличение расходов на оплату труда на рост цен. Подобная «спираль цен на заработную плату» справедливо пугает политиков, и если инфляция действительно станет устойчивой, то в следующем году Сунака может ждать разочарование.

Уверенность в способности Банка Англии и правительства предотвратить подобную «домашнюю» инфляцию, в свою очередь, повлияет на курс фунта стерлингов и стоимость импорта. Процентные ставки придётся резко повысить.

При этом у Сунака останется возможность для манёвра из-за расплывчатой формулировки его обещания. Например, он не уточняет, по какому из многочисленных показателей инфляции его будут оценивать — хотя все предполагают, что по ИПЦ. Он также не уточнил, стоит ли оценивать деятельность его правительства по годовому показателю, квартальному или месячному.

По словам обозревателя, в 1970-х и начале 1980-х годов, во время прошлых противостояний высокой инфляции, правительство, как правило, выбирало индекс и период времени, которые лучше всего соответствовали его политическим интересам. Более того, они придумывали совершенно новые индексы, чтобы подправить нелестную статистику.

О’Греди предупреждает, что прогнозы Банка Англии на самом деле представлены в виде широкого диапазона возможностей. Так, его прогноз инфляции в размере 5,2% к концу года является весьма условным. На самом деле существует 90-процентная вероятность того, что инфляция может оказаться где-то между 7,8% и 2%.

В своей статье для The Independent О’Греди пишет, что, если британскому премьеру не повезёт, это станет большим унижением для него. А если удача всё же будет на его стороне, «боль от рецессии и прежней высокой инфляции останется свежим и болезненным воспоминанием». Так, по данным Управления бюджетной ответственности, рост цен подрывает реальную заработную плату и снизит уровень жизни на 7% в течение ближайших двух лет.