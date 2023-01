Операция Ф. и другие приключения Стэйтема

Новый фильм Гая Ричи наконец-то вышел в России.

С релизом нового фильма Ричи «Операция Фортуна: Искусство побеждать» сначала карты спутала пандемия. Затем премьера в РФ была назначена вскоре после мировой премьеры — на 5 января. Но тогда фильм с высоким зрительским потенциалом отвлек бы каникулярную аудиторию от «Чебурашки», девятых «Елок», пятого «Ивана Царевича и Серого Волка».

И вот в наших кинотеатрах редкий гость — блокбастер Miramax: шпионский комедийный боевик одного из самых любимых киноавторов в России. Про секретный чемоданчик с очень опасным содержимым. Звучит устрашающе. Но это, если помнить о реальности. А кино — фирменное гай-ричевское — пенящийся слабоалкогольный напиток, помогающий забыться и видеть сны с Джейсоном Стэйтемом.

Супершпион Орсон по прозвищу Фортуна (Джейсон Стэйтем) получает сверхсекретное задание. Он должен вернуть нечто сверхценное, спрятанное в чемоданчике из крокодиловой кожи.

Кто украл? Для кого? И что это было?

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Вопросы детские, если речь идет об игре в бондиану, ну и немного в «Миссию», которая по-прежнему выполнима лишь супергероями. Разумеется, Орсон пойдет «туда, не знаю куда», и принесет «то, не знаю что». Потому что фортуна… больше чем на его стороне. Она отдала ему свое имя.

Стоит «нечто» десять миллиардов. Связующее звено в сделке — один милый, но нехороший миллиардер Грег Симмондс (Хью Грант). А чтобы подобраться к нему и втереться в доверие, придется заручиться помощью голливудской суперзвезды Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).

Франческо предстоит сыграть в «Операции «Фортуна» образ… Дэнни Франческо, и это будет настолько интересная роль, что захочется ее повторить.

Понятно, что Орсону нужна команда. В помощь ему — гений технологий — фатальная и сокрушительная Сара Фидель (как всегда великолепная Обри Плаза) — ни один миллиардер не устоит — и многообещающий новичок Джей-Джей (Багзи Мэлоун), диджей и снайпер. В общем, не соскучишься.

«Наш фильм высмеивает тропы из бондианы. Но также выдает и экшен, и юмор — всё по полной», — рассказывает Хартнетт.

Довольно скоро обнаружится, что в чемоданчике, за который идут кровопролитные битвы, больше чем оружие — новейшая технология, которая может добить и так покачнувшийся миропорядок.

Кто как не Стэйтем, то есть Орсон — боевитый, бесстрашный, находчивый — нас всех спасет?

Снова игроки высшей лиги Джейсон Стэйтем и Гай Ричи вместе.

Они стартовали практически одновременно, прославились в знаковых хитах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». После долгого перерыва встретились вновь на суровом мужском триллере с библейским подтекстом «Гнев человеческий».

Собственно, именно знаток «криминального чтива» Гай Ричи и открыл пуленепробиваемого Стэйтема, совмещавшего карьеру модели с уличной торговлей фальшаком и краденым. Тот самый случай, когда «темное прошлое» содействовало актерской карьере. Роль Бекона отдали «лицу бренда French Connection», после того как Джейсону на пробах предложили убедить режиссера приобрести гарнитур поддельных драгоценностей. Тут-то невозмутимый уличный барыга и впечатлил развесившего уши режиссера. И счастливчик с накачанными кубиками пресса украсил кастинг хитов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», продемонстрировав не только рискованные трюки, но и фирменную самоиронию.

И вот наконец-то она пригодилась по-настоящему.

«Операция «Фортуна» Гая Ричи — искусство развлекать.

Кажется, режиссер, уже испробовавший самые разные жанры: шпионский боевик, комикс, гангстерские приключения, детектив, — решил их совместить. Он снимает шпионский комедийный комикс, щедро сдобренный экшеном, в свое удовольствие.

Играет в кино.

Отсюда и цитаты, прежде всего сцена с велосипедом из легендарного «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» о друзьях-разбойниках c незабываемой песенкой Raindrops Keep Fallin’ On My Head.

Кажется, он и монтирует фильм на автопилоте под музыку, ломая линейный монтаж, отдаваясь ритму движущей энергии вертящейся волчком незамысловатой истории.

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Стэйтем явно наслаждается возможностью быть не только не убиваемым, но и смешным. И фраза «Кто пустил лысого?», очевидно, станет мемом.

Он играет элитного разведчика, транжиру и гедониста. Chateau Haut-Brion 2004 года не спутает ни с чем, но предпочтет Chateau Margaux 1980-го. Отдых на Мальдивах не променяет ни на какую срочную работу.

Известный ирландский стендап комик Дилан Моран считает, что фильмы со Стэйтемом, поражающим стельками из туфель десятки противников, — всего лишь упражнения в убийственной мужественности, поэтому так любят их смотреть на диване желеобразные мужчины, как именует их Моран — «мешки с гландами».

Ангел мучительной смерти все за них сделает: накажет полицейского за несправедливо выписанный штраф, тупорылого начальника — за хамство, выберет сэндвич и сразит кубиками пресса симпатичную официантку.

Можно окончательно расслабиться — Эйч разрулит копящиеся несправедливости мира. Лишь бы не оказаться под огнем его нечеловеческого гнева.

Собственно, здесь все главные герои — сочные обаятельные джентльмены и негодяи; у каждого есть своя темная изнанка. И светлая.

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Миллиардер Грег Симмондс, не гнушающийся перепродажей оружия, содержит фонд «Сироты войны». Ради сирот на роскошной яхте устраивает благотворительный вечер, где и увлекается очаровательной незнакомкой — спутницей его любимого киноактера. В улыбчивом Греге человеческого и нечеловеческого — фифти-фифти, как и положено миллиардеру.

Джош Хартнетт играет звезду кинобоевиков, которым восхищается богач Грег. В предыдущем фильме Ричи «Гнев человеческий» Хартнетт сыграл напарника мускулистого Стэйтема. Здесь у него по-настоящему характерная роль. Его персонаж ни на минуту не забывает, что он — актер, и даже когда вписывается в опасные твисты, старается сыграть их хорошо, будто за ним следит невидимая камера.

Магнетичная спутница кинозвезды — Сара Фидель, специалист по коммуникациям и технологиям, которая, отдавая дань нынешнему тренду, — умнее и авантюрнее мужчин. Сидя за компьютером, она, как кукловод, их направляет, предостерегает, оберегает, насмешничает над демонстративным тестостероном.

Да и сам Ричи откровенно иронизирует над собой, над своими прошлыми и нынешними героями, а в финале и над всей этой историей.

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Не спешите покидать зал на титрах нового стильного авантюрного кино старой школы. Вас ждет нечто похожее на вторую серию «Бриллиантовой руки».

Рассказывают, что в первоначальной версии герой Стэйтема должен был воевать против банды преступных украинцев. Однако после двадцать четвертого февраля продюсеры Miramax пересмотрели концепцию. «Украинцы», заказавшие смертельно опасное технологическое оружие, окончательно исчезли. Теперь национальность представителей мафиози никак не обозначена. Зритель волен фантазировать.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

