Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО

Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.

Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».

Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.

Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

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