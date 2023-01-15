 

ВОЗ попросила Китай продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса

15.01.2023, 1:00, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса, сообщила штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Как отмечается в сообщении, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил с главой Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэем ситуацию, связанную с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). В ВОЗ отметили усилия китайских властей по расширению клинической помощи населению на всех уровнях, передает ТАСС.

В ВОЗ сообщили, что китайские официальные лица предоставили Всемирной организации здравоохранения информацию по ряду тем, включая сведения об амбулаторных клиниках, госпитализациях, пациентах, требующих срочного лечения, а также о смертности в больницах, связанной с заражением COVID-19, за период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года. Всемирная организация здравоохранения попросила Китай продолжать делиться детальной информацией такого типа с ВОЗ и общественностью.

В организации пришли к выводу, что эпидемическая картина в Китае, характеризующаяся быстрой и интенсивной волной заболеваемости, схожа с волнами инфекции в других странах. Там также отметили, что полученные сведения говорят о снижении в КНР заболеваемости, госпитализаций и числа случаев, требующих помещения в реанимацию. Вместе с тем ВОЗ попросила КНР предоставить более подробную разбивку данных по провинциям.

ВОЗ также попросила Китай направлять информацию о результатах секвенирования генома SARS-CoV-2 в целях дальнейшего углубленного изучения в такие открытые базы данных, как международная система геномониторинга GISAID.

Во время разговора в субботу с Ма Сяовэем глава ВОЗ вновь подчеркнул важность более глубокого сотрудничества Китая и транспарентности в том, что касается понимания происхождения пандемии COVID-19.

Напомним, в среду посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о близости конца пандемии COVID в КНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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