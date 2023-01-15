Какие тренды весны 2023 помогут создать стильный и одновременно практичный образ женщине за 45: модные фишки

Если в начале нового года вы поставили перед собой цель одеваться стильно и при этом не тратить много времени на шопинг, то наша статья специально для вас. Элегантность – это врожденное качество, но научиться правильно сочетать вещи в соответствии с требованиями моды проще, чем кажется. Стилисты рассказали, какие тренды весны 2023 года помогут создать стильный и одновременно практичный образ.

Сочетайте стиль и комфорт

Сочетайте стильную одежду со спортивной обувью. Кроссовки – от классической модели Converse до обуви на платформе в стиле ретро – придадут современный вид любому образу.

Брюки-клеш и удобная пара кроссовок – отличный выбор для активных женщин, которые ценят комфорт. Кроме того, брюки-клеш обладают одним важным преимуществом – они визуально удлиняют ноги.

Выбирайте яркие оттенки

При выборе одежды выбирайте цвета, выходящие за рамки нейтральных тонов. Черный, белый и серый универсальны и всегда уместны, но яркая одежда подчеркнет ваш стиль, поднимет настроение и визуально омолодит ваш образ.

Мы рекомендуем вам выбрать один из модных цветов, например фуксию, оранжевый или зеленый. Вы можете носить их в стиле total look или сочетать с белыми или черными вещами.

В центре внимания

Сочетание ярких цветов – модный тренд нового года. Особенно уместно он будет выглядеть прохладной весной, когда природа возрождается после долгих холодов. Но помните, что яркая одежда привлекает внимание к своей обладательнице, поэтому носите ее уверенно. На фото модели ниже продемонстрировано удачное сочетание оранжевого и зеленого цветов.

Широкие кожаные брюки визуально удлиняют силуэт, а оранжевая думая сумка, модная в этом сезона, создает яркий акцент. В этом образе все продумано до мельчайших деталей – от обуви до уютного свитера и перчаток.

Стиль Americana

Широкие джинсы, рубашка и пиджак классического кроя – стильный образ, который выглядит элегантно и подчеркивает достоинства женской фигуры.

Это наряд, который никогда не подведет – его вы сможете надеть как в офис, так и на ужин с подругами.

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Платье-миди с ботильонами

Платье – ключ к созданию женственного образа. Современная мода приветствует сочетание разных стилей в одежде, поэтому не бойтесь комбинировать легкое воздушное платье с грубой обувью.

Ботильоны – тренд сезона осень-зима 2022/2023. Сочетайте платья миди с ботильонами на плоской подошве. Для создания завершенности образа дополните наряд аксессуарами. Отлично подойдут очки, браслеты и часы.

Дополните образ сумкой

Вы можете создать теплый и практичный образ, дополнив его стильной сумкой. На фотографии продемонстрирован стильный образ для холодной погоды.

Твидовый пиджак

Есть вещи, неподвластные времени и никогда не выходящие из моды, как, например, твидовые пиджаки. Сочетайте их с другими стильными вещами, чтобы соответствовать последним тенденциям. Например, твидовый пиджак можно надеть с широкими кожаными брюками. Это беспроигрышный вариант, который подойдет женщинам всех возрастов. Дополнят образ элегантные серьги и большие очки, подчеркивающие форму лица. Также можно надеть браслеты.

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Юбка-карго и лоферы

Часто женщины попадают в ловушку своего возраста и думают, что некоторые модные тенденции предназначены только для молодых девушек. Но это ошибочное мнение. Современная мода стирает возрастные границы. Так, например, 45-летняя женщина может надеть на работу юбку-карго и классические лоферы.

Спорт и классика

Раньше сочетание спортивного костюма с остроносыми туфлями на шпильке казалось, мягко говоря, странным и неуместным. Но сейчас тренды изменились. На фото продемонстрировано смелое сочетание спортивных штанов и остроносых туфель. Длинное пальто и большая сумка дополняют образ и придают ему элегантность.