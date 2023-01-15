Свитер с высокой горловиной, две пары шерстяных носков и горячие закуски: что взять с собой на зимний пикник

Если отдых на свежем воздухе представляется вам как пикник в летнее время, вы многое теряете, ведь и зимой можно весело проводить время на природе. Если взять с собой на отдых вкусную еду, а также теплую одежду, у вас останутся самые приятные впечатления. Не забывайте и обо всем остальном, чтобы поездка оставила только самые приятные впечатления.

Потратьте немного времени на планирование, чтобы больше отдыхать на природе, а не заниматься все время, например, приготовлением пищи. Большую часть блюд вполне можно приготовить еще дома.

Одежда для пикника

Первостепенное значение в зимнем пикнике имеет экипировка, ведь если вы замерзнете раньше времени, отдых вам не принесет никакого удовольствия. К выезду на природу необходимо хорошо подготовиться, даже если в городе вы всю зиму ходите в демисезонных ботинках.

Первым слоем должно быть термобелье, на которое следует надеть хлопчатобумажную майку. Можете надеть лыжный костюм, а под него – спортивные теплые брюки и свитер с высокой горловиной.

Если у вас есть пуховик, дополните его еще и шерстяными носками. Про запас возьмите еще одну пару, которая может понадобиться не только вам, но и одному из ваших друзей, который подготовился хуже вас. Не забывайте еще и об утеплении рук, лучше всего взять теплые варежки. Для того чтобы исключить продувание, наденьте шарф. В качестве шапки подойдет та, что хорошо защищает уши.

Необходимые мелочи

Помимо теплой одежды, на зимний пикник нужно взять много всего необходимого: раскладные столы, стулья и скамейки. Туристическая мебель должна быть легкой и быстро раскладывающейся. Кроме того, она не должна занимать много места в машине.

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Сидушками могут быть еще и туристические коврики, а также надувные матрасы. Вам понадобятся еще и термокружки, термосумки и столовая посуда. Не забывайте о шпажках, котелке и скатерти. Если у вас есть походный мангал – вы знаете, что нужно сделать.

Мусор нужно будет за собой убрать, для этого возьмите пакеты.

Позаботьтесь о том, что вам необходимо будет подготовить площадку, расчистив снег. В этом вам поможет лопатка. Для заготовки дров возьмите ножовку или топор. Огонь можно будет развести с помощью спичек и специальной жидкости.

Меню для пикника

Вы можете использовать любые рецепты, которые вам нравятся. Но практичнее выбирать решения, которые позволят быстро насытиться. Возьмите с собой горячие закуски, ведь ими вы сможете перекусить после того, как обустроите свой мини-лагерь.

Вы можете приготовить шашлык из курицы. Для этого дома смешайте и замаринуйте курицу в соусе на 2 часа. На природе курицу можно будет пожарить на решетке.

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Вафельные бутерброды

Такие бутерброды тоже можно приготовить дома, купив вафельные коржи. Их следует разделить пополам, а между двумя частями положить начинку на выбор. Это может быть ветчина с сыром и помидорами, паштет, красная рыба с любимым соусом и даже вареные яйца. Еще одной интересной идеей для начинки являются: сливочное масло, зелень, майонез, кусочки сельди, яйца.

Каждую сардельку дома необходимо обмотать беконом, а затем приготовить соус. На природе сардельки можно будет пожарить, а есть их лучше поливая горчичным соусом.

Не обязательно, но желательно

С собой можно взять и разные сладости, например, шоколад, мармелад или зефир. Это позволит вам быстро насытиться, если вы проголодаетесь, кроме того, дети точно будут довольны.

Если вы возьмете с собой фотоаппарат, сможете сделать огромное количество красивых снимков, которые будут напоминать вам о вашем пикнике. Вы, конечно же, можете использовать для этого фотоаппарат своего телефона, но если у вас есть зеркальная камера, она сможет передать визуал лучше.

Не забудьте и о горячих напитках, которые можно приготовить дома и взять с собой в термосе. Не ограничивайтесь чем-то простым типа чая или кофе. Можно приготовить еще и какао, а также настои разных ароматных трав.

Если есть место

Помимо теплой одежды, шапок и носков, можно взять с собой одеяло и пледы. На зимнем пикнике такое дополнение точно не будет лишним. Укутавшись в большой плед, вы сможете долго просидеть с дружной компанией у костра. Кроме того, если вы будете делать фотографии, клетчатый теплый плед точно добавит колоритности вашим снимкам.

Даже если вы едете без детей, с собой можно взять еще и санки. Так вы сможете развлекаться и греться, когда лагерь будет разбит, а обед съеден. Хорошо, если у вас есть еще и зимние ватрушки для снежных забав. С ними вы сможете как следует повеселиться.

Возьмите того, кто будет рад больше всех

Речь идет о вашей собаке, которой точно понравится бегать без поводка и всяких ограничений на свежем воздухе. Если вы возьмете с собой на зимний пикник питомца, не забудьте и о его игрушках, например, мяче или фрисби. Так вы и сами сможете себя занять веселой игрой.

Так как предполагается, что пикник займет несколько часов, для собаки тоже рекомендуется взять подстилку, ведь лежать на снегу ей, скорее всего, будет не так комфортно.