Забастовкам в Великобритании не видно конца

Провальные переговоры британского правительства с профсоюзами о повышении зарплаты и улучшении условий труда усугубляют и без того непростую ситуацию с забастовками в стране, пишет Sky News. Профсоюз британских рабочих недоволен позицией правительства, где готовы обсуждать только зарплату на 2023 год.

Вероятно, вы уже ощутили дежавю. Будь то Национальная служба здравоохранения, государственная служба или железная дорога, круговорот голосований по забастовкамх и переговоров не подаёт никаких признаков ослабления.

После проведённой только что забастовки работникам скорой помощи предложат провести ещё шесть забастовок после того, как переговоры между профсоюзом GMB и министром здравоохранения сорвались, а переговоры с профсоюзами врачей привели к незначительному прогрессу.

ФИЛИП БАНФИЛД, председатель совета Британской медицинской ассоциации: На данный момент мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить курс. Мы должны дождаться голосования — это демократический процесс, — но у нас есть шесть недель, чтобы изменить то, что произойдёт дальше.

Однако ситуация осложняется, когда дело доходит до государственных служащих. Сотрудники пограничных сил будут среди ста тысяч человек, которые выйдут на забастовки 1 февраля. А призванные ослабить напряжённость переговоры с правительством лишь усугубляют ситуацию.

МАРК СЕРВОТКА, генеральный секретарь Профсоюза государственных и коммерческих услуг: К сожалению, я должен признать, что встреча была полностью провалена. Сегодня он заявил нам, что у правительства нет денег. Там не рассматривают возможность как-либо смягчить этот кризис: ни разовыми выплатами, ни поиском дополнительных средств. Всё, о чём он готов говорить, — это зарплата на 2023 год. Все присутствующие профсоюзы дали понять, чт если правительство не изменит свою позицию, забастовки, скорее всего, будут усиливаться.

АЙВОР БЕННЕТТ, корреспондент Sky News: Самым трудноразрешимым из всех может оказаться проблема работников железной дороги. Разногласия сохраняются вот уже несколько месяцев. В одном из профсоюзов, в профсоюзе TSSA, мне сегодня сказали, что стороны всё ещё далеки от согласия, и поэтому, хотя переговоры продолжаются, это мало что даст.

Генеральный секретарь RMT Мик Линч покинул зал для переговоров после четырёх часов дискуссий, но этого времени было недостаточно для прорыва в отношениях с работниками транспорта.

МИК ЛИНЧ, генеральный секретарь RMT: Мы провели детальные переговоры с группой по доставке железнодорожных грузов для железнодорожных компаний. И мы совместно работаем над пересмотром предложения по их части спора. Мы договорились, что в ближайшие пару дней продолжим работать над этим в ходе обсуждений и посмотрим, что из этого выйдет.

Но для правительства есть и хорошие новости. Учителя в Англии пока не готовы последовать за своими шотландскими коллегами. На голосовании по проведению забастовки профсоюза учителей не было необходимой явки. Но в других сферах забастовки, похоже, лишь набирают силу.

Айвор Беннетт, Sky News.

Дата выхода в эфир 13 января 2023 года.