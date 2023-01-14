 

Стало известно об озвученном перед смертью желании Чуриковой

14.01.2023, 23:40, Разное
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Россияне и коллеги по цеху потрясены известием о смерти 79-летней Инны Чуриковой. Еще совсем недавно народная артистка СССР общалась с прессой и даже высказывалась на самые актуальные темы.

Последние месяцы жизни актриса провела на больничной койке. Она лечила последствия травм от падения – перелом ребер и ушибы. После этого Инна Михайловна проходила обследование из-за новообразований в головном мозге. Под конец стало известно и признаках ОРВИ.

Близкие и поклонники до последнего не теряли надежду на то, что скоро им удастся увидеть Чурикову если не сцене, то за пределами больничной палаты. К сожалению, любимица публики ушла из жизни, пройдя через серьезнейшие испытания судьбы.

Инна Михайловна предпочитала не появляться в публичном поле, но артистка время от времени появлялась в Сети. Последняя публикация Чуриковой датирована 1 января.

Именно в этот день актриса оставила свое финальное послание. Стало известно, что желала и о чем мечтала звезда киноленты “Ширли-мырли” незадолго до безвременного ухода.

“Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!”, — написала Чурикова в соцсети, прикрепив снимок с мужем Глебом Панфиловым и единственным сыном Иваном.

Стоит отметить, что с супругом-режиссером актриса прожила в браке 52 года. Актриса души не чаяла в своем избраннике и всегда называла его своим самым любимым мужчиной.


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