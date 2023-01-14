 

Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать разрушенный «Северный поток»

14.01.2023, 23:35, Новости дня
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Необходимо создать все условия для ремонта трубопровода «Северный поток», чтобы обеспечить поставки российского газа в Германию после окончания боевых действий на Украине, сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Кречмер считает, что нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить структуру «Северного потока» от дальнейших разрушений, необходимо устранить повреждения, иначе газопровод невозможно будет использовать после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Премьер признал, что в национальных интересах Германии в какой стране можно будет покупать более дешевые альтернативы дорогому сжиженному газу после окончания боевых действий на Украине. По его словам, рост цен на энергоносители «душит компании» по всей стране.

В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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