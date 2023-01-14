 

Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях

14.01.2023, 23:35, Новости дня
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Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.

Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.

Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.

Участники спецоперации уже начали называть  «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.

«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.

Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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