 

Глава МИД Сирии Микдад: Для нормализации отношений с Дамаском Турция должна прекратить оккупацию территории Сирии

14.01.2023, 23:35, Новости дня
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Для нормализации отношений с Дамаском Анкара должна прекратить оккупацию территории Сирии, сообщил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

Глава МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск не может говорить о нормализации отношений с Анкарой в условиях продолжающейся турецкой оккупации сирийских районов. Он указал, что для начала сближения Турции и Сирии оккупация должна быть прекращена, передает ТАСС.

Он также указал, что еще одним препятствием для возвращения двусторонних связей в нормальное русло является вопрос о террористических формированиях, деятельности которых должен быть положен конец.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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