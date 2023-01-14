Глава МИД Сирии Микдад: Для нормализации отношений с Дамаском Турция должна прекратить оккупацию территории Сирии
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Для нормализации отношений с Дамаском Анкара должна прекратить оккупацию территории Сирии, сообщил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.
Глава МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск не может говорить о нормализации отношений с Анкарой в условиях продолжающейся турецкой оккупации сирийских районов. Он указал, что для начала сближения Турции и Сирии оккупация должна быть прекращена, передает ТАСС.
Он также указал, что еще одним препятствием для возвращения двусторонних связей в нормальное русло является вопрос о террористических формированиях, деятельности которых должен быть положен конец.
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