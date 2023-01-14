Пепельно-каштановые волосы – главный тренд 2023 для брюнеток: особенности и разновидности модного окрашивания

Начало года — идеальное время, чтобы внести изменения в свой образ. И самым простым способом сделать это, конечно, может считаться окрашивание волос. Если раньше стилисты отдавали предпочтение блонду, то в 2023 году в моду вошли более темные цвета и оттенки.

Самым трендовым цветом волос в текущем сезоне считается пепельно-каштановый. Принято думать, что каштановый – цвет достаточно скучный. Но это совершенно не так. Коричневые оттенки в волосах всегда смотрятся стильно и богато, а в особенности в сочетании с пепельным и при условии применения современных техник окрашивания.

Как выглядят пепельно-каштановые волосы

Такой цвет, как пепельный блонд, известен всем. Для того чтобы его получить, пепельный добавляется к светлому основному фону волос. Пепельно-каштановый получают примерно так же. Но в этом случае фоном служит темно-, средне- или светло-каштановый цвет.

Очень часто также пепельными в таких прическах бывают блики. Такое окрашивание может выполняться как обычное мелирование или как балаяж с использованием сразу нескольких оттенков каштанового и пепельного.

Можно ли таким цветом закрашивать седину

Считается, что для закрашивания седины пепельно-каштановый цвет подходит просто идеально. Но в этом случае для фона рекомендуется использовать темный каштановый цвет. Он лучше скрывает обесцветившиеся из-за возраста волоски.

Универсальная красота: кому подходит

В отличие от блонда, пепельно-каштановые оттенки хорошо подходят брюнеткам. Но можно выбрать этот цвет, конечно, и блондинкам. Также считается, что пепельно-каштановый больше подходит для холодного тона лица. Однако и это правило не слишком строгое. Если в каштановом присутствует достаточно большое количество красноватого оттенка, он неплохо подойдет и для девушек с теплым тоном кожи.

Нужен ли какой-то особый уход

Как и любой другой цвет, пепельно-каштановый требует периодического ухода. Особенностью пепельных тонов считается то, что они часто приобретают желтоватый оттенок после того, как волосы будут помыты несколько раз. Поэтому считается, что после мытья головы в данном случае обязательно нужно использовать синие или фиолетовые оттеночные кондиционеры.

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Какие бывают варианты пепельно-каштановых волос

В зависимости от использованных изначальных оттенков, пепельно-каштановые волосы могут выглядеть по-разному. К примеру, часто в бликах при создании такого цвета, помимо пепельного, используется бежевый блонд. Такое сочетание на темном фоне создает очень многомерный образ. Цвет волос смотрится необыкновенно богатым.

Также очень привлекательно смотрятся волосы, окрашенные в каштановый цвет с пепельным оттенком, дополненные обычным мелированием с использованием блонда. Прическа в этом случае получается не слишком темной и при этом не слишком светлой. Волосы выглядят живыми и объемными.

Карамельные блики

Пепельно-каштановый фон стилисты также часто дополняют карамельными бликами. Комбинация теплых и холодных тонов в этом случае работает очень хорошо. Прическа смотрится гармонично и естественно. Считается, что волосы, окрашенные подобным образом, лучше всего укладывать мягкими пляжными волнами.

Балаяж

Балаяж — сложное окрашивание с использованием нескольких оттенков. Такое окрашивание позволяет сделать уход за волосами максимально простым. По мере отрастания корней прическа продолжает оставаться аккуратной. Ведь балаяж делается с очень плавными переходами. И темные корни прекрасно вписываются в общую картину, какую бы длину они ни имели.

Поскольку пепельные тона считаются очень тонкими, для техники балаяж они подходят просто идеально. Выглядят волосы, окрашенные подобным образом, очень эффектно.