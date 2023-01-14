Трендовые прически 2023 года на среднюю длину волос: тенденции и ключевые особенности

Волосы средней длины выглядят женственно и при этом отличаются простотой в уходе и укладке. Модных причесок для таких волос в 2023-м существует множество. При желании можно выбирать мелирование, балаяж, делать «лохматые» стрижки, слоистые, укладывать волосы волнами и т. д.

Стрижка осьминог: тренд 2023

Трендовой в текущем сезоне, к примеру, считается стрижка на волосы средней длины осьминог. Будучи округлой сверху, такая прическа постепенно расширяется книзу. Стрижка осьминог считается более нарядным и праздничным вариантом обычной «лохматой» стрижки. К тому же она может иметь еще более значительный объем, благодаря большому количеству слоев и наличию челки. Челка в этой прическе омолаживает лицо.

Выбритые стрижки

Также очень модными в 2023 года считаются выбритые стрижки. Вариантов таких причесок существует огромное количество. Подходящую для себя стрижку сможет найти любая девушка. Считается, что выбритые прически любых разновидностей, в том числе и на средние волосы, делают образ более оригинальным и интересным. В особенности хорошо они подходят для молодых девушек.

Медно-рыжие волосы

Обновить образ в новом году можно, не только, сделав новую стрижку. Менее кардинальным способом считается окрашивание волос. Модными в 2023-м станут многие цвета и оттенки. И одним из таких цветов считается медно-рыжий. По мнению стилистов, в особенности хорошо такой цвет подойдет для слоистой стрижки на средние волосы.

Шегги-боб с челкой-шторкой

Лохматый слоистый боб — еще одна трендовая стрижка текущего сезона. По мнению стилистов, эта прическа будет отлично смотреться абсолютно в любой обстановке. Подойдет она и для будних дней, и для праздника. В особенности стильно шегги-боб с челкой будет смотреться на светлых волосах. Но можно делать такую прическу, конечно, и брюнеткам.

Кудри

В 2023 году в моду возвращаются крупные кудри на средние волосы. Такие прически всегда выглядят просто роскошно и отлично вписываются практически в любые образы. Но тем девушкам, которые решат выбрать для себя этот вариант прически, стоит помнить о том, что она требует достаточно сложного ухода. Накручивать волосы придется каждый вечер на бигуди или каждое утро — с помощью фена или плойки.

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Прическа шулет

Одной из тенденций 2023-го является смешивание в одну сразу нескольких причесок. Один из таких вариантов — модная стрижка шулет. Эта прическа соединяет в себе сразу две трендовых стрижки 90-х годов — кефаль и махорку.

Такая стрижка считается универсальной, поскольку хорошо сочетается с абсолютно любым типом волос. Отлично подходит она, в том числе и для тонких волос. Ее особенностью считается то, что она добавляет шевелюре объема, текстуры и движения. Кроме того, шулет — очень простая в уходе стрижка. Обязательной укладки она не требует.

Классический боб

Разумеется, очень привлекательно на средних волосах будет смотреться и классический боб. Особенностью этой стрижки считается то, что передняя часть у нее длиннее задней. Классический боб — очень популярная стрижка у женщин за 30.

Стрижка в форме буквы С

В 2023 году стрижка в форме буквы С, по мнению стилистов, станет очень популярной. Эта прическа считается более мягким вариантом U-образной формы из-за большей длины, наличия слоев, а также прядей, обрамляющих лицо. Стрижка выглядит сбалансированной и веселой. К тому же ее очень легко укладывать.

Каскад

Особенностью каскада считается то, что в этой многослойной стрижке длина прядей уменьшается от нижней части волос к верхней. Каждая прядь в каскаде стрижется индивидуально. Поэтому стрижка выглядит эффектно даже без какой-либо укладки. Карскад считается очень модной в 2023-м прической. Стилисты советуют обязательно обратить на нее внимание тем женщинам, которые любят значительный объем в волосах.