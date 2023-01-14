Военная прокуратура РФ подала иск о блокировке сайта ООН – причина: осуждение вторжения России в Украину

Находящаяся во Владимирской области 19-я военная прокуратура подала иск в суд с требованием признать запрещенной и ограничить доступ к информации с новостного сайта ООН www.news.un.org, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Владимира.

Иск поступил в суд 11 января. Заседание назначено на 27 января. Каковы претензии военной прокуратуры не уточняется. По данным портала органов военной прокуратуры, 19-я относится к ракетным войскам стратегического назначения.

Вторжение России в Украину привело к гуманитарной катастрофе, а любая аннексия территории с помощью силы – это нарушение международного права. Ранее об этом в очередной раз заявил Генсек ООН, выступая на заседании Совбеза, посвященном вопросам верховенства права. Глава ООН привел и другие примеры нарушений и предупредил, что миру сегодня грозит «верховенство беззакония».

– Вторжение России в Украину привело к гуманитарной катастрофе и катастрофе в сфере прав человека. Оно травмировало целое поколение детей, а также способствовало глобальному росту цен на продовольствие и энергию. Любая аннексия территории одного государства другим с помощью силы или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права, – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заседание вел министр иностранных дел Японии, которая в январе председательствует в Совете Безопасности.

Генеральный секретарь напомнил, что ООН и вся миротворческая миссия организации опираются на принцип верховенства права, а на Совет Безопасности возложена важная роль по его защите. Смысл этого принципа, как пояснил глава ООН, заключается в том, что люди, институты, организации, включая общественные и частные, а также само государство несут ответственность перед законом.

– От спора в крошечной деревне до отношений на глобальном уровне – именно верховенство права отделяет мир и стабильность от жестокой схватки за власть и ресурсы, – подчеркнул Антониу Гутерриш. Этот принцип, по словам главы ООН, стоит на защите уязвимых, предотвращает дискриминацию и массовые убийства, включая геноцид. Он помогает создавать справедливую экономику и является основой международных отношений, способствуя процветанию общества.

Принцип верховенства права закреплен во многих международных документах, включая Устав ООН.

– Сегодняшняя дискуссия [в Совбезе] посылает четкий сигнал о том, что защита принципа верховенства права – для нас приоритет, и все страны должны соблюдать установленные международные стандарты, – продолжил Гутерриш. – Однако текущая международная ситуация свидетельствует о том, что до этого пока далеко. Нам грозит верховенство беззакония.