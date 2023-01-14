Несколько страниц секретных документов обнаружены в частном доме президента США Байдена в Делавэре

Еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (Делавэр), сообщил специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер.

Журналист газеты «Хилл» Бретт Сэмюэлс опубликовал заявление Саубера у себя в Twitter(заблокирован в России). Советник Байдена пояснил, что у него есть доступ к секретной документации, и он направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. При передаче бумаг выяснилось, что еще пять страниц с пометкой «секретно» были обнаружены в числе прилагающихся материалов, передает ТАСС.

Ранее сотрудник федеральных правоохранительных органов сообщил, что на территории дома президента США Джо Байдена, а также в аналитическом центре имени Байдена найдено около 20 секретных документов.

Напомним, спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов назначен Роберт Хур. Документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и в гараже дома президента США.

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