Неизвестные ранили трех женщин и ребенка в центре Лондона

Неизвестные в автомобиле открыли огонь в центре Лондона у вокзала Юстон, три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщили в Скотленд-Ярде.

Находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь по людям на улице рядом с церковью, где проходили похороны, у вокзала Юстон в центре Лондона. По данным полиции, выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия, пока никто не задержан, передает ТАСС.

Сообщается о трех пострадавших женщинах и раненой семилетней девочке, они доставлены в больницу.

Ранее при стрельбе возле ресторана в США пострадали десять человек.

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