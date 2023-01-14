Неизвестные ранили трех женщин и ребенка в центре Лондона
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Неизвестные в автомобиле открыли огонь в центре Лондона у вокзала Юстон, три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщили в Скотленд-Ярде.
Находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь по людям на улице рядом с церковью, где проходили похороны, у вокзала Юстон в центре Лондона. По данным полиции, выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия, пока никто не задержан, передает ТАСС.
Сообщается о трех пострадавших женщинах и раненой семилетней девочке, они доставлены в больницу.
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