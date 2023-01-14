 

Неизвестные ранили трех женщин и ребенка в центре Лондона

14.01.2023, 22:40, Новости дня
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Неизвестные в автомобиле открыли огонь в центре Лондона у вокзала Юстон, три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщили в Скотленд-Ярде.

Находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь по людям на улице рядом с церковью, где проходили похороны,  у вокзала Юстон в центре Лондона. По данным полиции, выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия, пока никто не задержан, передает ТАСС.

Сообщается о трех пострадавших женщинах и раненой семилетней девочке, они доставлены в больницу.

Ранее при стрельбе возле ресторана в США пострадали десять человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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