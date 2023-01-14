 

Пентагон намерен заключить контракт Raytheon Technologies на техсодействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине

14.01.2023, 22:40, Новости дня
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Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.

Из публикации следует, что компания Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки, передает РИА «Новости».

В среду стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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