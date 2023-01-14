WP – нужна поддержка Байдена — лидер Японии прибыл в Вашингтон ради наращивания военных расходов вопреки недовольству граждан

Глава японского правительства Фумио Кисида на этой неделе в рамках большого дипломатического турне посетил столицу США, где встретился с американским президентом Джо Байденом. Как пишет The Washington Post, главная цель Кисиды — заручиться поддержкой Байдена, дабы реализовать свои планы по повышению расходов на армию. По информации газеты, инициативы премьера в этом направлении крайне положительно оценивают в США — а вот японской публике они явно не по душе.



AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида переживает непростой период: за последние несколько месяцев его правительство покинули четыре министра, в его партии разразился политический скандал, а его рейтинг стремительно падает — в стране уже обсуждают «эпоху после ухода Кисиды», пишет The Washington Post.

Между тем во внешней политике у главы японского государства, который долгое время руководил министерством иностранных дел, всё идёт очень даже неплохо: его заметность на дипломатическом фронте растёт, а в Вашингтоне его нахваливают за шаги, направленные на укрепление американо-японского сотрудничества, — в число которых входит недавняя публикация амбициозных планов по резкому наращиванию оборонных расходов, подчёркивает корреспондент издания.

Как напоминает журналист, в пятницу Кисида совершил свой первый визит в американскую столицу с момента вступления в должность премьера чуть более года назад. Эта поездка стала для японского лидера возможностью проявить свой недюжинный дипломатический талант и продемонстрировать положительное отношение президента США Джо Байдена к новой стратегии национальной безопасности Токио до того, как в парламенте страны стартуют обсуждения о том, откуда брать деньги на её реализацию, рассуждает автор.

По мнению аналитиков, визит принесёт пользу и Байдену: появившись в компании Кисиды, американский лидер смог дать Китаю и КНДР сигнал о том, что Вашингтон и Токио сближаются всё сильнее, а также окончательно обозначить свою поддержку новой стратегии нацбезопасности Японии, несмотря на непрочное положение японского премьера, сказала в интервью The Washington Post директор японской программы аналитического Центра имени Стимсона Юки Тацуми. «Если Байден открытым текстом поддержит те положения, которые правительство Кисиды включило в свою стратегию национальной безопасности, это также обяжет Японию соблюдать соответствующие обязательства, из-за чего внести серьёзные изменения в этот план станет сложнее», — пояснила эксперт.

По информации The Washington Post, Кисида и Байден на предстоящей встрече обсуждали целый ряд вопросов, касающихся национальной безопасности и экономики — на фоне продолжающейся уже почти год специальной военной операции РФ на Украине, а также роста военной угрозы со стороны Китая и нарастания ядерных амбиций Северной Кореи. Кроме того, лидеры переговорили и о новых сферах сотрудничества, включая освоение космического пространства, а также о способах «противодействовать доминирующему положению Китая в глобальных цепочках поставок», пишет издание.

Являясь важнейшим союзником Вашингтона в Азии, Япония играет ключевую роль в реализации внешнеполитической стратегии администрации Байдена как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами — и при Кисиде Япония не только укрепила стратегическое партнёрство и внутри своего региона, и в Европе, но и стала первой азиатской страной, присоединившейся к санкциям, наложенным на Россию в связи с украинским конфликтом, отмечает корреспондент WP. Между тем теперь Токио планирует предпринять шаги, которые прежде казались «немыслимыми», учитывая крайне «миролюбивый» характер Конституции страны: в частности, в рамках новой стратегии нацбезопасности првительство Кисиды планирует обзавестись средствами для нанесения контрударов, а также ракетами большой дальности для уничтожения баз потенциального противника, перечисляет автор. При этом в обстоятельствах вооружённого конфликта Япония планирует координировать свои действия с США, упоминает он.

В этих целях японские власти рассчитывают довести оборонный бюджет до принятого в НАТО стандарта в размере 2% ВВП — и если это всё же будет сделано, то Токио займёт по этому показателю третье место в мире, говорится в материале WP. Вместе с тем, хотя японская публика в целом поддерживает укрепление вооружённых сил, большинство граждан возражают против инициатив Кисиды, который планирует обеспечивать наращивание военного бюджета за счёт повышения налогов — тем паче, что реальный уровень зарплат в стране не растёт, а инфляция достигла показателей, которых там не видели уже три десятилетия, пишет газета. Согласно свежим соцопросам, против повышения налогов выступает 61% японцев, а уровень поддержки Кисиды снизился до 45%.

Скептический настрой японской публики понятен: недовольство премьером растёт уже много месяцев, констатирует журналист WP. Возмущение граждан, в частности, вызвали связи между рядом японских политиков и влиятельной сектой «Церковь объединения», ставшие достоянием общественности после убийства в июле 2022-го экс-главы правительства Синдзо Абэ, и решение Кисиды похоронить Абэ, который и сам был неоднозначной фигурой, за государственный счёт, а также многочисленные скандалы внутри правительства с увольнением министров.

По этой причине ставки для японского лидера на предстоящей встрече были крайне высоки — однако он пользуется в Вашингтоне хорошей репутацией и, как правило, показывает себя в дипломатических делах с лучшей стороны, подытоживает журналист The Washington Post.