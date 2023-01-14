Такер Карлсон – спикер Маккарти пообещал обнародовать записи камер наблюдения со дня штурма Капитолия

14 тысяч часов записей с камер, установленных в здании американского Капитолия, засекречены до настоящего момента из соображений национальной безопасности. Это слабый аргумент, давно используемый демократами, отмечает Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Американцы имеют право знать, что действительно происходило 6 января 2021 года, однако власти, вероятно, боятся, что публика обнаружит, как полицейские помогают протестующим, подчёркивает ведущий.

Добрый вечер! В эфире программа Tucker Carlson Tonight. Сегодня пятница, и мы рады, что можем начать наше шоу с редких хороших новостей. Такое происходит нечасто, поэтому мы празднуем!

Одна из проблем правительства США состоит в том, что невозможно понять, что именно оно делает. Потому что знать это не позволено. Более миллиарда федеральных документов были объявлены секретными — это значит, что они не доступны вам и всем другим обычным американцам, которые не работают на правительство. Вам не разрешается увидеть их, несмотря на то, что они принадлежат вам. В независимости от того, что вы слышали, суть этой системы не в том, чтобы защитить страну от зарубежных зложелателей. При администрации Байдена этого даже не пытаются делать. Цель системы — отобрать власть у граждан и официальных лиц, ими избираемых, и передать её несменяемым бюрократам в Вашингтоне. Это возмутительно и в какой-то момент станет опасным. Но на этот раз мы можем рассказать о значимом отпоре, который дали этому режиму секретности и обмана. На прошлой неделе в пятницу Кевин Маккарти, представитель от Калифорнии, стал спикером палаты представителей. Одно из его первых значимых нововведений — это стремление продемонстрировать американцам «всё, что произошло» в Капитолии 6 января 2021 года. А значит, опубликовать порядка 14 тысяч часов записей с камер наблюдения от указанной даты, которые до настоящего дня не обнародованы. Давайте посмотрим.



КЕВИН МАККАРТИ, спикер палаты представителей США: Я думаю, что публика должна увидеть, что случилось в тот день. Я видел, что сделала Нэнси Пелоси: она политизировала процесс расследования, впервые в истории не позволив партии меньшинства выбрать и назначить своего представителя в соответствующий комитет. Мы наблюдали за политизацией (работы нижней палаты. — ИноТВ), я думаю, американцы должны увидеть, что произошло, а не довольствоваться докладом, написанным исходя из политических соображений. Таков мой ответ. Я хочу вдумчиво подойти к этой задаче, и мы намерены выполнить её.

Да! Спустя два полных года работы комитета, деятельность которого предавалась широкой огласке и была крайне политизирована, после бесконечной показухи в СМИ, беспрецедентных политических репрессий и почти тысячи арестов, американцы имеют право знать, что произошло 6 января, — так заявил Кевин Маккарти. Кто может поспорить с этим? Какие тут могут быть контраргументы? Есть один, и демократы использовали его в суде, поэтому записи камер с того дня всё ещё засекречены. Вот реальная цитата из реальной записки, представленной в федеральном суде реальным американским прокурором левых взглядов по имени Ченнинг Филлипс: «Публикация записей камер видеонаблюдения Капитолия может навредить интересам национальной безопасности. Когда возможности камеры наблюдения Капитолия США, включая её расположение и функционал, в том числе область обзора, радиус обзора в движении и масштаб съёмки будут продемонстрированы публике, безопасность окажется скомпроментирована». Вот так-то! То есть вам не положено знать, каков радиус обзора и другие возможности камер наблюдения в Капитолии. А если вам известно, значит, Америка в опасности! Это полный абсурд! Все перемещения людей в столице Соединённых Штатов попадают на камеры. Вы знаете об этом, потому что это происходит практически во всех общественных местах во всём западном полушарии, — это не секрет. И, конечно, это не та тайна, раскрытия которой боятся демократы, в случае если вы увидите эти записи. Они наверняка куда более обеспокоены тем, что вы обнаружите, как много полицейских помогали протестующим попасть в здание в тот день. Некоторые из них точно занимались этим, это факт. Тому есть видеоподтверждение, давайте посмотрим.



СВИДЕТЕЛЬ СОБЫТИЙ: Полицейские спорят протестующими. А, ну всё! Они только что вновь прорвались к Капитолию.

Вы только что видели, как (полицейские. — ИноТВ) убирают заграждения на Капитолийском холме. В некоторых случаях это делали не правоохранители, но нам по сей день неизвестны личности тех, кто сделал это.

Дата выхода в эфир 13 января 2023 года.