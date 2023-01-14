Поплавская не может прийти в себя из-за большого горя: Это потеря потерь

Народная артистка СССР Инна Чурикова обладала мощной харизмой, которая позволяла ей располагать к себе коллег по цеху. Известие о смерти актрисы стало потрясением для многих соотечественников.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская болезненно восприняла новость о кончине Инны Михайловны. “Она уникальна была по-человечески. Добрая, внимательная, непохожая ни на кого. Она сама смеялась и говорила: вот, я не формат такой”, — цитирует знаменитость Пятый канал.

Поплавская не может прийти в себя из-за случившегося: она до сих пор не верит в смерть Чуриковой. Актриса добавила, что народная любовь к Инне Михайловне была безграничной, зритель приходил на спектакли посмотреть именно на нее.

Особый трепет к Чуриковой испытывает и сама Поплавская. “Это человек, которого я очень люблю. Я даже не могу сказать, что любила. И мою степень восхищения во всем — и в человечности, и в профессии — даже измерить нельзя. Это потеря потерь”, — отметила звезда.

Также стало известно, что в “Ленкоме” изменили место похорон Инны Чуриковой. Народную артистку СССР, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем, передает URA.ru.