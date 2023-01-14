Длинные перчатки, шарфы и модные шляпки: стильные аксессуары, которые эффектно оживляют зимний образ

Стильные аксессуары – украшения, шапки, шарфы, перчатки – способны эффектно оживить зимний образ. Их разнообразие так же безгранично, как и великолепные образы, которые можно создать благодаря им. data-icon=”N”>

Чем больше, тем лучше

Не нужно выбирать между шапкой, перчатками или ремнем, если можно носить все вместе и при этом выглядеть отлично. Конечно, необходимо стараться, чтобы все аксессуары к наряду соответствовали друг другу. Следует комбинировать однотонный образ, например, в сером цвете, с аксессуарами черного, коричневого или синего цветов.

Головной убор

Любой аксессуар способен придать образу дополнительную изысканность. Если у вас невысокий рост, выбрайте шляпы с небольшими полями или сделайте ставку на классические шерстяные шапочки с помпонами. Если рост высокий, считайте, что вам повезло, потому что любой головной убор будет хорошо смотреться.

Драгоценности

Обратите внимание на браслеты, ожерелья и серьги размера макси, если ваш вид покажется слишком простым. С ними это уже будет совсем не то же самое.

Пояс – главный герой

Типичные для 90-х логотипы вновь вернулась пару сезонов назад. Хотя часто можно увидеть одежду с логотипами и названиями фирм, однако аксессуары максимально выражают эту тенденцию девяностых. Ремень такого типа вполне можно добавить в свой гардероб.

Идеален без лишнего блеска

Бывают дни, когда не хочется или нет времени выглядеть идеально. Аксессуары всегда могут сделать образ безупречным и без лишнего блеска и стать самыми желанными. Достаточно уделить все внимание аксессуару, будь то сумка, ремень или туфли.

Размер макси

Ювелирные тенденции меняются каждый сезон, и в наступившем сезоне царит излишество, как в 80-х. Поэтому следует обратить внимание на макси-аксессуары, такие как позолоченные серьги в форме цветка, и сочетать их с разными образами. И поскольку мода диктует, что чем больше, тем лучше, их можно носить с подходящим ожерельем.

Стиль денди

С тех пор как Коко Шанель изменила женскую моду, наделив одежду комфортом, которым ранее наслаждались лишь мужчины, дизайнеры все время оглядываются назад, чтобы вдохновиться ее творениями. Ей было достаточно добавить галстук, чтобы полностью изменить настроение.

Перчатки

Сегодня, как правило, носят короткие перчатки, что удобно. Однако в тренде в этом сезоне модели, которые лостигают локтя. Для того чтобы их носить, не понадобится элегантное платье. Теперь длинные перчатки допускают любые стили и образы.