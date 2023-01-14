 

Высшая цель Гарри – Личное мнение

14.01.2023, 21:30, Разное
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Несмотря на отлично продающиеся мемуары, принц Гарри и не думает скатываться с волны своей популярности вниз.

«В черновой версии было 800 страниц, которые сейчас были уменьшены до 400. Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей», — выдал муж Меган тайну работы над книгой.


Фото: Соцсети

То есть, нас ждёт второй том? То, что не поместилось в эту книгу, окажется во второй?

К сожалению, нет. Гарри убеждён, что всё рассказанное пошло на пользу. И монархии, как институту, и его семье. Лишь во благо, говорит принц.

«Речь не идет о попытке разрушить монархию — это попытка спасти их самих от себя».

Какой заботливый! Он знает лучше, каким быть отцу и брату. Как им себя вести, ведь он хочет спасти их от самих себя.

А так бы, конечно, вывалил намного больше. Но поберёг нервы и позаботился о семье.

В конце концов, уверен Гарри, семья будет благодарна ему за открытость. Ведь именно благодаря ему, его откровенности, возможно будет наладить искренние отношения в королевской семье.

Не ожидала подобной высшей цели у Гарри. У Меган-то она была и есть — возвышенная цель. Но — Гарри? Ну, что же — учится у жены, способный парень.

А вы хотели кого-нибудь научить уму-разуму? Получилось?

Источник: Лена Миро


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