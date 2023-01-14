Постпредство РФ: У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «спецтрибунала» по России

Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями для создания «специального трибунала» по России, такие идеи не имеют юридических оснований, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский объяснил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения совершенно ничтожны, у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий, передает RT.

Дипломат не видит практической основы в эксплуатируемой с популистскими и политическими целями идее Запада. По словам Полянского, она только может заставить серьезных людей смеяться.

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