 

Захарова высмеяла обнаружение секретных документов в доме Байдена цитатой из «Принца и нищего»

14.01.2023, 21:19, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла историю с обнаружением секретных документов в доме президента США Джо Байдена отрывком из «Принца и нищего» Марка Твена.

Захарова отреагировала шуткой на сообщение об обнаружении еще нескольких страниц секретных документов в доме Байдена. Она опубликовала в Telegram-канале отрывок из произведения «Принц и нищий» Марка Твена, герой которого использует государственную печать Англии для того, чтобы колоть орехи.

Представитель МИД РФ задалась вопросом: «Что делает Байден с секретными  бумагами, если их находят в столь экзотических местах?»

Ранее еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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