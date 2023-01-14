Захарова высмеяла обнаружение секретных документов в доме Байдена цитатой из «Принца и нищего»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла историю с обнаружением секретных документов в доме президента США Джо Байдена отрывком из «Принца и нищего» Марка Твена.
Захарова отреагировала шуткой на сообщение об обнаружении еще нескольких страниц секретных документов в доме Байдена. Она опубликовала в Telegram-канале отрывок из произведения «Принц и нищий» Марка Твена, герой которого использует государственную печать Англии для того, чтобы колоть орехи.
Представитель МИД РФ задалась вопросом: «Что делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?»
Ранее еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне.
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