Доносы, «тюремные упырята», болезнь Навального

Хроника текущих репрессий.

Во время длинных выходных силовики продолжали ловить противников СВО и оказывать давление на семьи, чьи близкие уехали из страны из-за угрозы оказаться в заключении. Особенно перед Новым годом отличились сотрудники владимирской колонии строгого режима в Мелехове: Алексея Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор и специально для этого 31 декабря собрали комиссию. Очередная причина для отправки в ШИЗО: оппозиционер умылся на полчаса раньше положенного времени. Сторонник Навального Андрей Боровиков, который содержится в архангельской ИК, тоже встретил Новый год в ШИЗО — по другой идиотской причине: лежал на полу. Рассказ об абсурдных доносах, преследованиях за гражданскую позицию и инакомыслие читайте в «Хронике текущих репрессий».«Повторная дискредитация» и «фейки»

Прокурор на заседании Конаковского районного суда Тверской области запросил по 7 лет и 6 месяцев колонии супругам Александру Мартынову и Людмиле Разумовой, обвиняемым по делу о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо»* рассказали знакомые семейной пары. Заседание состоялось еще 13 ноября, но известно о нем стало после новогодних праздников. Оглашение приговора назначено на 25 января.

Как пишет «ОВД-Инфо», Разумову уже девять месяцев держат в одиночной камере тверского СИЗО-1. Администрация отказывается подселять ее к другим женщинам под предлогом вменяемого ей обвинения.

Следственный комитет возбудил против семейной пары дело о распространении военных «фейков» в марте прошлого года. Тогда же их отправили под стражу. По версии СК, супруги публиковали в соцсетях «недостоверные» ролики об армии. Позже им вменили «вандализм» за то, что они якобы при помощи краски и трафаретов «совершили осквернение зданий и иных сооружений» в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, в поселках Мирный и Новозавидовский Тверской области.

4 января Приморский районный суд Архангельской области отправил под домашний арест 19-летнюю студентку Олесю Кривцову, которая проходит подозреваемой по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). При этом судья отказалась удовлетворить ходатайство следователя, который требовал поместить девушку в СИЗО.

Ранее Кривцовой назначили запрет определенных действий. Однако суд изменил студентке меру пресечения из-за того, что неизвестные купили на ее имя билеты в Пермь и Казань. На суде Кривцова рассказала, что о покупке билетов она узнала только от следователя на допросе. Кроме того, она отметила, что ее российский паспорт испорчен и ее вряд ли бы пустили на поезд или в самолет.

Защита ходатайствовала о том, чтобы следствие запросило у РЖД информацию о времени и месте покупки билетов, но суд отказал.

На заседании Кривцова также заявила, что в разговоре со следователем тот «между строк» намекнул, что «понимает, что ее подставили» из-за огласки дела в СМИ. Однако ее доводы и защитника так и не были услышаны.

Дело по статье о повторной дискредитации армии против Кривцовой возбудили из-за репоста во «ВКонтакте» публикации активиста Ильи Лешукова, а дело о публичном оправдании терроризма — из-за сториз в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской) о взрыве на Крымском мосту. Оба дела возбудили 13 декабря, а 26 декабря у девушки прошел обыск.

Андрей Белозеров. Фото: соцсети

Житель Симферополя и бывший преподаватель русского языка Белогорского техникума Андрей Белозеров рассказал «Крым.Реалиям»*, что дважды терял сознание от голода под домашним арестом по делу о «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК), так как ему запрещено выходить в магазин и не хватает денег на продукты.

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«Сначала лишили меня работы и средств к существованию, теперь запрещают выходить из дома под угрозой перевода в СИЗО. Жена с сыном живут за 90 километров, приехать не могут по финансовым причинам (доход жены — 10 тысяч рублей в месяц), сын в пятом классе учится. Все знакомые соседи-студенты на каникулы по домам разъехались. Если уж совсем плохо будет — буду вызывать скорую», — сказал бывший преподаватель, добавив, что заметно похудел.

Об уголовном деле против 45-летнего бывшего сотрудника колледжа стало известно в декабре. Поводом для него послужил спор в комментариях под постом Белозерова во «ВКонтакте».

В середине сентября Белозеров уже попадал в поле зрения силовиков после того, как включил в техникуме ролик с песней украинского певца Тараса Боровока про турецкие беспилотники Bayraktar. Видео из аудитории опубликовали крымские паблики, после чего преподавателя уволили, задержали и составили на него протоколы о демонстрации запрещенной символики и «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3 и ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

15 сентября суд назначил ему административный арест на 13 суток и оштрафовал на 42 тысячи рублей. В середине октября Белозерова снова оштрафовали по протоколу о «дискредитации», однако сумма штрафа и причина административного дела неизвестны.

В конце октября Белозерова вновь отправили под арест на 14 суток по еще одному административному делу о запрещенной символике — из-за публикации во «ВКонтакте» песни «Червона калина». Крымчанин рассказывал, что силовики при задержании били его «ногами по почкам, по животу, по груди», «наступали на голову» и «повредили мочки ушей».

Тимофей Илюшин. Фото: соцсети

Гражданский активист Тимофей Илюшин сообщил изданию SOTA и правозащитникам из «ОВД-Инфо», что 31 декабря по месту его прописки в подмосковном поселке Нахабино пришла полиция. В тот день дома находилась бабушка активиста, к которой, по словам Илюшина, силовики применили насилие — заламывали руки. Помимо этого ей угрожали делами о «дискредитации» армии и военных «фейках» за посты Илюшина в социальных сетях. Также полицейские ее пугали, что возбудят против нее дело о даче ложных показаний, если ее внук не вернется в Россию.

Сам Илюшин писал в соцсетях, что уехал из страны еще летом, после того как его избили за гражданскую позицию, задерживали более пяти раз и арестовали на десять суток из-за призыва выходить на митинг.

В итоге бабушку активиста продержали в полицейской машине до утра и отпустили с обязательством о явке в отдел полиции. Из квартиры, дверь в которую она не успела закрыть, когда ее выводили силовики, изъяли ноутбук, системный блок, листовки Илюшина с информацией о выборах в Мособлдуму и Госдуму, стикеры с символикой «Умного Голосования» и детский фотоальбом.

Максим Круглов. Фото: соцсети

На депутата Мосгордумы от «Яблока» Максима Круглова написали донос по статье о «дискредитации» российской армии за бездействие (!?). Об этом он сам пишет в телеграм-канале.

В прямом эфире «Дождя»*, в котором присутствовал депутат, Круглов не поправил ведущую Екатерину Котрикадзе*, которая назвала СВО «другим словом». Тем самым, по мнению доносчицы, некоей Анны Васильевны К., депутат дискредитировал военных.

«Действия, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, могут быть и в форме бездействия», — цитирует заявление возмущенной доносчицы Круглов. Анна Васильевна К. потребовала привлечь депутата к ответственности.

Административные протоколы за «дискредитацию» были составлены на депутатов законодательных собраний от «Яблока» — Эмилию Слабунову (Карелия) и Бориса Вишневского (Санкт-Петербург), однако суд вернул их в полицию для «устранения недостатков».

Навальный и ШИЗО

Алексея Навального, находящегося во владимирской ИК-6, отправили в ШИЗО на 15 суток перед самым Новым годом. Администрация колонии назначила политику такое наказание, поскольку он умылся на полчаса раньше положенного времени.

Алексей Навальный. Фото: соцсети

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«Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной — 31 декабря — специально для меня. Оператор поста видеонаблюдения зафиксировал, что «вы умывались в 5.24 утра, а по распорядку у вас подъем в 5, а умывание в 6. Учитывая тяжесть нарушения (так и сказали, честно), вы будете выдворены в штрафной изолятор на максимальный срок», — процитировал сотрудника ФСИН политик.

Чуть позже уже стало известно, что Навальный тяжело заболел в ШИЗО, когда ему в камеру поместили заключенного с гриппом. «К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства», — написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш*. При этом, по ее словам, сотрудники колонии отказались отправить Навального в медсанчасть из-за того, что там лежат другие заключенные с гриппом и Навальный «там только больше заболеет».

В защиту политика выступили несколько сотен врачей, которые потребовали как можно скорее оказать медицинскую помощь оппозиционеру. «Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения», — говорится в их обращении.

Только после огласки в СМИ, как сказал адвокат Навального Вадим Кобзев, политику начали давать антибиотики и дополнительный кипяток — две кружки в день. «Все жутко забегали и засуетились, температуру меряют под видеорегистратор, но больше ничего не происходит. <…>

Все суды до конца недели мы отложили. Отдадут ли переданные лекарства, не знаем, но надеемся, что да. Навальный передает всем привет, спасибо за беспокойство и отдельную благодарность поддержавшим его врачам!» — написал Кобзев в твиттере, добавив, что состояние Навального перестало ухудшаться.

Срок Боровикова

Андрей Боровиков. Фото: Дарья Боровикова

Сторонника Навального Андрея Боровикова, осужденного к 2,5 года колонии за публикацию клипа Rammstein, второй раз подряд отправили в ШИЗО ИК-7 Архангельской области. Об этом рассказала супруга активиста журналистам издания SOTA.

Причиной такой меры стало то, что он лежал на полу во время прошлого заключения в ШИЗО.

А в конце декабря администрация колонии водворила Боровикова в штрафной изолятор из-за того, что в его сумке обнаружили гель для душа, которого якобы не было в описи его личных вещей. Новый год Боровиков встретил в ШИЗО.

В ноябре 2022 года к нему также применяли эту меру наказания. Причиной, как уточняет SOTA, стало то, что он «отсутствовал на спальном месте из-за плохого самочувствия».

В апреле 2021 года Боровикова приговорили к 2,5 года колонии общего режима по делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за клипа Rammstein на песню Pussy Payot. Боровикову до конца срока осталось 4,5 месяца.

Дело за канадский паспорт

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия и заочно взять под стражу издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, сообщили «Новой» в пресс-службе суда.

Как пояснил следователь в ходе заседания, Верзилов уехал из страны, «нарушив избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде», и упомянул, что тот находится в розыске: с середины октября 2020 года в федеральном, а с ноября — в международном. В документе также говорится, что гражданин «скрывается на территории Ватикана и Итальянской республики».

При этом статья, которую вменяют Верзилову, не предполагает лишения свободы, поэтому судья Наталия Дударь отказалась заочно помещать его под стражу. Против издателя «Медиазоны» возбудили дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства (ст. 330.2 УК) за канадский паспорт.

В розыске

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина*. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело против бизнесмена возбудили в связи со сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd, писал РБК. 9 января стало известно, что Зимина объявили в федеральный розыск.

Также на неделе стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко. Первым внимание на это обратил телеграм-канал ASTRA. Бабченко разыскивают по уголовной статье, но какой именно — не уточняется. В 2020 году Росфинмониторинг включил журналиста в перечень террористов и экстремистов. В реестре его имя было отмечено звездочкой — обычно это указывает на связь с «террористическими» статьями. Бабченко уехал из РФ в 2017 году.

Андрей Карев

*Признаны Минюстом «иностранными агентами».

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