Таких красивых моделей не было еще ни в одном сезоне: свежие новинки вязаных юбок на зиму 2023 и способы их стилизации

Мода на вязаные вещи не проходит в течение длительного времени. Многие дизайнеры используют их в своих коллекциях, предлагая интересные и современные решения, которые точно никого не оставят равнодушным.

Вязаная юбка стала невероятно популярной среди модниц и прекрасно согревает даже в холодное время года. Есть несколько модных и сильных фасонов этого наряда.

Зимой вязаная юбка стала самым настоящим хитом. Можно выбирать модели длиной до щиколотки, дополняя их свитерами оверсайз, водолазками или приталенными свитерами. Отличным вариантом станет юбка с узорами.

Вот несколько отличных и модных вариантов на зиму 2023 года.

Карандаш

Трикотажная юбка-карандаш является классическим фасоном для деловых женщин.

Этот вариант идеально подходит для создания элегантного образа и хорошо сочетается с жакетом или кардиганом.

Можно выбрать модель тонкой вязки длиной до колена.

Красочные юбки

Не стоит бояться выделяться, выбирая для себя яркие и необычные модели юбок. Можно носить их как в классических оттенках, так и более смелых вариантах.

Очень интересными и популярными цветами являются красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый и синий варианты.

С объемным рисунком

В тренде сейчас вязаные юбки с объемными ажурными узорами.

Это вертикальные или горизонтальные косы, геометрические фигуры, орнаменты и конусы.

С разрезами и запахом

Стоит обратить внимание на юбки с разрезами, которые помогут сделать образ более нежным и романтичным.

Также можно выбрать модели юбок с запахом, которые помогают визуально удлинить силуэт.

Оригинальные принты

Необычные, стильные и оригинальные варианты юбок могут быть выполнены в технике пэчворк или же в разноцветном исполнении.

Это подразумевает то, что в одной модели используется несколько различных тонов, которые красиво переплетаются между собой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

С чем носить вязаную юбку?

Такой наряд можно сочетать практически с любым верхом. Однако, при этом важно сбалансировать свой наряд.

Например, длинный и объемный низ хорошо будет смотреться с приталенным жакетом. Юбки нюдовых оттенков можно дополнить шифоновой блузой.

Если же юбка облегающая, то стоит выбирать свитер оверсайз, который поможет сделать образ более красивым и утонченным.

С чем носить юбку длиной ниже колена?

Это самый оптимальный вариант для зимы и ранней весны. Идеальная длина юбки чуть ниже колена позволяет красиво комбинировать этот наряд вместе с топами, блузами, рубашками, свитерами, свитшотами, пуловерами.

Также вязаные юбки миди выполненные в стиле карандаш, колокол, асимметрия можно красиво комбинировать вместе с косухами, жакетами и пальто классического фасона.

С чем носить длинные вязаные юбки?

Это самый настоящий хит 2023 года, так как помогает придать создаваемому образу женственность и особую притягательность.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Интересно смотрятся юбки, украшенные вязаными шишками, вертикальными и горизонтальными косами, объемными рисунками и оригинальными орнаментами.

Отлично будет смотреться вязаная юбка в пол вместе с легкой шифоновой блузой. Также можно дополнить такой наряд укороченным или приталенным блейзером. К такому фасону одежды отлично подойдет обувь на каблуках или же укороченные ботильоны на плоском ходу.

При составлении модного образа очень важно несколько уравновесить верх и низ, чтобы получился красивый силуэт.

Если верх объемный и свободный, то юбку лучше всего выбирать приталенный и облегающий. Если топ облегающий, то отличным решением станет пышная или трапециевидная юбка.

Такой наряд можно выбирать как для повседневной носки, так и для составления более элегантных и изысканных образов. Также можно составить красивые вечерние образы, если сочетать вязаную юбку с топами с оголенной спиной, блузами с рукавами-фонариками или кроп-топами.