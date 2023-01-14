Таких красивых моделей не было еще ни в одном сезоне: свежие новинки вязаных юбок на зиму 2023 и способы их стилизации
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Мода на вязаные вещи не проходит в течение длительного времени. Многие дизайнеры используют их в своих коллекциях, предлагая интересные и современные решения, которые точно никого не оставят равнодушным.
Вязаная юбка стала невероятно популярной среди модниц и прекрасно согревает даже в холодное время года. Есть несколько модных и сильных фасонов этого наряда.
Зимой вязаная юбка стала самым настоящим хитом. Можно выбирать модели длиной до щиколотки, дополняя их свитерами оверсайз, водолазками или приталенными свитерами. Отличным вариантом станет юбка с узорами.
Вот несколько отличных и модных вариантов на зиму 2023 года.
Карандаш
Трикотажная юбка-карандаш является классическим фасоном для деловых женщин.
Этот вариант идеально подходит для создания элегантного образа и хорошо сочетается с жакетом или кардиганом.
Можно выбрать модель тонкой вязки длиной до колена.
Красочные юбки
Не стоит бояться выделяться, выбирая для себя яркие и необычные модели юбок. Можно носить их как в классических оттенках, так и более смелых вариантах.
Очень интересными и популярными цветами являются красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый и синий варианты.
С объемным рисунком
В тренде сейчас вязаные юбки с объемными ажурными узорами.
Это вертикальные или горизонтальные косы, геометрические фигуры, орнаменты и конусы.
С разрезами и запахом
Стоит обратить внимание на юбки с разрезами, которые помогут сделать образ более нежным и романтичным.
Также можно выбрать модели юбок с запахом, которые помогают визуально удлинить силуэт.
Оригинальные принты
Необычные, стильные и оригинальные варианты юбок могут быть выполнены в технике пэчворк или же в разноцветном исполнении.
Это подразумевает то, что в одной модели используется несколько различных тонов, которые красиво переплетаются между собой.
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С чем носить вязаную юбку?
Такой наряд можно сочетать практически с любым верхом. Однако, при этом важно сбалансировать свой наряд.
Например, длинный и объемный низ хорошо будет смотреться с приталенным жакетом. Юбки нюдовых оттенков можно дополнить шифоновой блузой.
Если же юбка облегающая, то стоит выбирать свитер оверсайз, который поможет сделать образ более красивым и утонченным.
С чем носить юбку длиной ниже колена?
Это самый оптимальный вариант для зимы и ранней весны. Идеальная длина юбки чуть ниже колена позволяет красиво комбинировать этот наряд вместе с топами, блузами, рубашками, свитерами, свитшотами, пуловерами.
Также вязаные юбки миди выполненные в стиле карандаш, колокол, асимметрия можно красиво комбинировать вместе с косухами, жакетами и пальто классического фасона.
С чем носить длинные вязаные юбки?
Это самый настоящий хит 2023 года, так как помогает придать создаваемому образу женственность и особую притягательность.
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Интересно смотрятся юбки, украшенные вязаными шишками, вертикальными и горизонтальными косами, объемными рисунками и оригинальными орнаментами.
Отлично будет смотреться вязаная юбка в пол вместе с легкой шифоновой блузой. Также можно дополнить такой наряд укороченным или приталенным блейзером. К такому фасону одежды отлично подойдет обувь на каблуках или же укороченные ботильоны на плоском ходу.
При составлении модного образа очень важно несколько уравновесить верх и низ, чтобы получился красивый силуэт.
Если верх объемный и свободный, то юбку лучше всего выбирать приталенный и облегающий. Если топ облегающий, то отличным решением станет пышная или трапециевидная юбка.
Такой наряд можно выбирать как для повседневной носки, так и для составления более элегантных и изысканных образов. Также можно составить красивые вечерние образы, если сочетать вязаную юбку с топами с оголенной спиной, блузами с рукавами-фонариками или кроп-топами.
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