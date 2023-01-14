 

Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных

14.01.2023, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.

Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – отметил он.

Министр образования Андерссон  сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».

Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».

Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Полиция расстреляла резиновыми пулями протестующих в таджикском Хороге

28.08.21 / Haval представил кроссовер H6S на автосалоне в Чэнду

29.01.21 / Анатолий Анатолич рассказал, во сколько впервые попробовал алкоголь и какие напитки предпочитает сейчас

28.06.20 / ДНР закрыла границу с Украиной

14.07.20 / Ученые работают над созданием нового препарата для лечения аутизма и синдрома Дауна

22.09.21 / Глава МВД Украины показал пули, которыми ранили водителя Шефира

03.09.20 / Зеленский поручил упростить процедуру иммиграции IT-специалистов в Украину

25.08.20 / Учеников начальных классов Приангарья обеспечат бесплатным горячим питанием

20.06.21 / В Стамбуле произошло землетрясение

17.09.20 / Минск заявил об агрессивном характере резолюции ЕП по Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика