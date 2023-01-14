Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных

Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.

Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – отметил он.

Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».

Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».

Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.

—