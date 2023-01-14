Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было

Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.

Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.

Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.

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