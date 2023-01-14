 

Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было

14.01.2023, 19:54, Новости дня
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Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.

Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.

Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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