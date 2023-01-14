Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было
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Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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