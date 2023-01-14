 

Министр энергетики Украины сообщил об отключениях света в пяти областях страны

14.01.2023, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины, происходят аварийные отключения света, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Министр энергетики Украины пояснил, что в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях повреждены объекты. По его словам, происходят аварийные отключения света, и ожидаются сложные дни, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен. Кроме того, взрыв был и в Киеве.

Также местные СМИ сообщили, что взрыв был слышен на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.20 / Пивовары выступили против маркировки пива в РФ из-за роста цен

27.07.21 / N-TV – отношения Китая и США не потеплели, несмотря на четырёхчасовые переговоры

08.05.21 / В Чувашии реконструкторы воссоздали «Бивуак Победы»

03.01.21 / Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID

13.02.22 / Канада объявила о переводе своих дипломатов в Украине из Киева во Львов

21.01.22 / За сутки боевики на Донбассе четырежды обстреливали украинские позиции, а их беспилотник пересек линию разграничения – штаб ООС

10.05.22 / Врио главы республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев

05.09.20 / В мире: Вхождение Абхазии в состав РФ напоминает белорусский кризис

15.08.20 / Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

15.10.20 / Зеленский озвучил тему всеукраинского опроса, в РФ зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика