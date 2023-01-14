Министр энергетики Украины сообщил об отключениях света в пяти областях страны

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины, происходят аварийные отключения света, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Министр энергетики Украины пояснил, что в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях повреждены объекты. По его словам, происходят аварийные отключения света, и ожидаются сложные дни, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен. Кроме того, взрыв был и в Киеве.

Также местные СМИ сообщили, что взрыв был слышен на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

—